·Общество

Независимо от календаря: омские власти собираются круглосуточно отслеживать новогодние ЧП

Мэру Сергею Шелесту и руководителям районов поручено организовать работу служб экстренного реагирования.

Центральной темой оперативного совещания регионального кабмина стало обеспечение безопасности омичей в новогодние праздники. В субботу, 27 декабря, губернатор Омской области Виталий Хоценко дал соответствующие распоряжения подчиненным.  

– Обозначил приоритет – стабильная и скоординированная работа систем жизнеобеспечения независимо от праздничного календаря. Ключевая задача на этот период – обеспечить круглосуточное дежурство и реагирование на возможные нештатные ситуации, – сказал Хоценко.

В первую очередь это касается коммунальных служб региона.

Руководителям муниципальных районов и мэру Омска Сергею Шелесту поручено выстроить четкую систему дежурств и взаимодействия между всеми ответственными службами.

Губернатор добавил, что принятые меры направлены на то, чтобы жители региона провели праздничные дни спокойно и безопасно, зная, что все службы готовы оперативно принять любые обращения и реагировать на нештатные ситуации.

