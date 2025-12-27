Минпромторг: молоко и хлеб в Омской области самые дешевые в Сибири

Глава ведомства Андрей Посаженников заявил, что цены на продукты в регионе остаются низкими.

Фото: t.me/universus_neuro_bot

Министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников подвел итоги года относительно розничных цен на продукты. По его словам, рост стоимости в регионе удается сдерживать.

Чиновник заявил, что цены на хлеб и молоко остаются самыми низкими в Сибирском федеральном округе.

– Наша позиция в рейтингах (данные на 15 декабря): по стоимости молока – 1-е место в Сибирском федеральном округе (самые низкие цены в СФО) и 7-е место по России (из 85 регионов), – сообщил Посаженников в своем паблике «ВКонтакте». – По цене на хлеб – также 1-е место в СФО и 29-е по России.

В целом в Омской области самая низкая цена в СФО на 15 из 24 социально значимых продуктов.