Названа причина «болтливости» главного тренера «Авангарда» Ги Буше

Об особенностях работы канадского специалиста поведала переводчица клуба.

hawk.ru

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше много говорит на послематчевых пресс-конференциях, чтобы передать свое понимание игры и результата, акцентируя внимание на дисциплине и отношении к делу, заявила переводчица клуба Наталья Коваленко.

С первых дней работы в Омске канадец удивил журналистов подробными ответами на пресс-конференциях, что не свойственно для российских специалистов, чаще всего говорящих односложно. Ответы Буше часто занимают 3-4 минуты, примерно столько же идет перевод, в результате общение тренера с журналистами получается либо растянутым по времени, либо корреспондентам удается задать мало вопросов.

– Базовое правило – моя речь по таймингу должна быть примерно равна речи спикера. Если он говорил три минуты, а я полминуты, естественно, спикер напряжется. А все ли я передала правильно или упустила важные детали? Я не останавливаю Ги Буше, – отметила Коваленко в интервью порталу Sports.ru. – Если он посчитал нужным говорить так и что-то повторить десять раз, значит это важно для понимания игры и результата. Ги очень любит акцентировать внимание на трудовой дисциплине, отношении к делу. Это для него ценно.

Таким же словоохотливым тренером является и один из предшественников Буше, другой канадец Боб Хартли. Сейчас он работает с ярославским «Локомотивом». В прошлую субботу, 20 декабря, их совместная пресс-конференция после игры длилась около 40 минут.