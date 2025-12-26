Трое омичей похитили мужчину и оставили его умирать на кладбище

Подозреваемые находятся в СИЗО. И могут «попасть» на пожизненное заключение.

t.me/sledcom_omsk

В Омске произошла жуткая история с похищением и убийством человека. В ноябре 2025 года в полицию обратилась омичка, потерявшая своего 39-летнего брата. Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту было возбуждено уголовное дело о похищении и убийстве человека (ст. 105, 126 УК РФ).

В результате совместных действий правоохранителей и следователей причастные к совершению преступления установлены и задержаны. Суд принял решение по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, избрать троим обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 20 ноября у гостиницы на улице Северной трое мужчин, желая выманить у омича 300 тыс. рублей, обманным путем вызвали, посадили в машину и привезли его в гараж. Там они потребовали деньги и избили горожанина. Далее потерпевшего напоили, вывезли в бессознательном состоянии без верхней одежды на Старо-Северное кладбище и там оставили умирать.

На следующий день тело вывезли в лесок и закопали. Во время проведения следственных действий один из подозреваемых указал на место захоронения пропавшего. Впоследствии силовики нашли погибшего.

Сейчас ведутся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенных преступлений, за которые УК РФ предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы. Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы.