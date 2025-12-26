Компания из Татарстана не смогла доставить теплоход омским речникам

Антимонопольная служба посчитала ООО «Форваг» недобросовестным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за отказа от исполнения контракта по перевозке автомобильным транспортом теплохода.
В Управлении федеральной антимонопольной службы Омской области пояснили, что ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» выступило заказчиком, а на аукционе победителем стало ООО «Форваг», снизив сумму контракта на 63,5 %. Выполнить все обязательства компания должна была до 20 октября 2025 года.
– При осмотре места погрузки подрядчик столкнулся со сложностями заезда и маневрирования тяжелогрузного транспорта, необходимого для перевозки теплохода. Заказчик сообщил ему, что выбор места погрузки является необходимой частью технического задания к контракту. Вопрос освобождения рельсовых путей необходимо решать с собственниками территорий АО «Чайковская ремонтно-эксплуатационная база флота», – рассказало УФАС.
Подрядчик никак не среагировал и на запрос ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» не ответил, не среагировал он и на запрос комиссии Омского УФАС России. Ведомство включило сведения о компании «Форваг» в Реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года.