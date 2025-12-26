«Омск Сайдинг Инвест»: компания уверенно зашла в большую стройку

Развивая новое для себя строительное направление, в компании не забывают о социальной ответственности бизнеса.

На строительном рынке Омска появился новый игрок – ООО «Омск Сайдинг Инвест» (ОСИ). До недавнего времени компания уже была хорошо известна омичам как производитель кровельных и фасадных материалов из металла. О том, какие подходы помогают ОСИ развиваться в отрасли, казалось бы прочно занятой «строительными тяжеловесами», «Омск-информу» рассказала директор по развитию продаж «Омск Сайдинг Инвеста» Мария Скотникова.

– Мария, в этом году в «Омск Сайдинг Инвесте» отметили 20-летие деятельности. С какими результатами подошла компания к этой дате? Расскажите, пожалуйста, о производственной базе ОСИ, о коллективе.

– За 20 лет компания прошла путь от одного станка в маленьком цеху до огромного предприятия. Начинали мы только с металла, с прокатного направления, изготавливали стальной профилированный лист и изделия из него: сайдинг, кровельные материалы, заборы. Сейчас производственные площади завода расположены на 12 гектарах, на предприятии трудятся более 350 человек. Мы обросли не только производственными мощностями, но и социальными образованиями: парком, который все знают и любят; базой отдыха, которая у нас строится.

Сейчас у ОСИ также есть огромное оконное производство. Мы делаем как окна из ПВХ, так и алюминиевые системы любой сложности. Проработка начинается с проекта. На замер выезжает мастер, затем одни специалисты отрисовывают эскиз, другие выполняют монтаж. Таким образом, мы можем полностью закрыть внешний контур дома нашими изделиями, изготовив фасад, кровлю и входную группу.

Качество работы ОСИ давно оценили омичи, но теперь к нам стали поступать заказы уже и из соседних регионов, в частности из Новосибирской и Томской областей, Алтайского края. Так, совсем недавно наши мастера занимались остеклением коттеджа в Томске. Они смонтировали панорамные окна из алюминиевых конструкций. Этот конкретный заказ был выполнен всего за три дня. Мы считаем, что подобных заказов будет становиться все больше и больше, ведь алюминиевые окна набирают популярность. Панорамное остекление на базе алюминиевых окон можно использовать практически в любых объектах – от частных домов до современных бизнес-центров. Благодаря универсальности профиля и прочности конструкции, они стали популярны для архитектурных решений с повышенными требованиями к светопроницаемости и визуальной легкости. Благодаря высокой прочности алюминия можно реализовать проекты с остеклением от пола до потолка на всю стену. Из алюминиевых профилей можно создавать очень крупные секции и объединять их в сложнейшие объемные конструкции: купола, зимние сады, перегородки, наклонные кровельные скаты, прямые и криволинейные фасады. Все это востребовано клиентами. Специалисты ОСИ к росту заказов готовы.

Кроме того, у нас открылось новое направление, которое компания уже второй год развивает – промышленное и гражданское строительство. Начали мы с капитальных ремонтов учреждений образования. В одном только 2025 году специалистами ОСИ было отремонтировано 5 школ: № 11, 14, 21, 79 и лицей № 29. Кроме того, мы взялись за ремонт социально значимого объекта в городе Таре – общежития индустриально-педагогического колледжа.

– А кто конкретно этим занимается? Иными словами, где и как вы набираете специалистов?

– Наверное, как и везде, с этим существуют определенные сложности. Кадры в основном готовим сами, предоставляя кандидатам возможность стажировки. В теории на работу в ОСИ может устроиться любой человек, проявивший искреннюю заинтересованность в работе и разделяющий ценности компании. У нас существует два больших направления работы: специалисты-производственники, а также менеджеры по продажам и сотрудники бэк-офиса.

У ОСИ нет отдельного учебного подразделения и базовых кафедр в вузах, но мы предоставляем студентам возможности прохождения производственной практики. В частности, мы активно сотрудничаем с Омским государственным университетом путей сообщения. Никакими скучными теоретическими кейсами студентов-практикантов не грузят. С первого дня человек погружается в реальный рабочий процесс под руководством опытного наставника, которого заранее готовят по внутренней программе. Таким образом, молодой специалист получает плавный и комфортный вход в профессию. Это очень эффективная стратегия «выращивания своих», которая оборачивается лояльностью, высокой мотивацией и продуктивностью сотрудника.

После прохождения производственной практики достаточно много студентов решают делать дальнейшую профессиональную карьеру именно в ОСИ. Вообще работа в компании на сегодня является отличным социальным лифтом для сотен омичей, но есть у нас направление, где изначально требуются только уже подготовленные высококлассные специалисты. Речь идет о недавно созданном проектном институте «Омск Сайдинг Инвест», которым руководит директор Наталья Михайловна Баранова. У нее широкий круг деловых контактов, который позволяет приглашать профессионалов для выполнения конкретных сложных задач. В частности, браться за проекты капитального ремонта учреждений образования.

– И в чем сложность этих задач?

– Капитальный ремонт школ, за который взялась компания, – это не просто обновление фасада или замена окон. Это глубокая реконструкция, затрагивающая все инженерные системы, несущие конструкции и функциональные зоны здания. Подготовка соответствующего проекта требует опыта.

Кроме того, капитальный ремонт должен соответствовать как современным образовательным стандартам, так и стандартам безопасности. Например, для детских учреждений разработаны очень жесткие противопожарные нормы, а значит, все материалы, которые применяются при отделке помещений, должны быть негорючими. Материалы также должны быть нетоксичными, напольные покрытия дополнительно обязаны обладать антискользящими свойствами. И все это надо учитывать при подготовке проектной документации и сметы.

– Зачем вообще «Омск Сайдинг Инвесту» лишние проблемы, не проще ли было сосредоточиться на работе с коммерческими объектами?

– Это была принципиальная позиция руководителя «Омск Сайдинг Инвеста» Хусайна Шемилевича Закриева. Насколько я знаю, он приехал в Сибирь в возрасте 13 лет. Город очень тепло принял семью, которая переехала из Чечни. С тех пор у Хусайна Шемилевича особое отношение к Омску, он искренне хочет сделать для города, который стал ему родным, что-то хорошее. Отсюда и стремление модернизировать объекты социальной сферы. В частности, гендиректор компании решил сделать омские школы соответствующими представлениям о том, какими должны быть современные детские образовательные учреждения. Всем сотрудникам ОСИ эта идея также нравится, поэтому за ремонт школ мы взялись с энтузиазмом.

Поскольку в случае с капремонтом школ речь идет не столько про бизнес, сколько про социальную ответственность, большой объем работ выполнен сверх сметы. Бесплатно наносилась разметка в спортзалах, устанавливались уличные лавочки и урны. Подарком «Омск Сайдинг Инвеста» школам также стали лестничные ограждения из нержавеющей стали и прочные межкомнатные алюминиевые двери, которые ОСИ установила по цене дешевле пустотелых дверей из ДВП, заложенных в смету.

– Омичи отметили, что школы, капитально отремонтированные ОСИ, приобрели очень нарядный внешний вид. Будут ли «школьные» наработки использованы в других проектах компании?

– Опыт, который приобрели наши специалисты, обязательно будет задействован. Речь, в частности, идет о вентилируемых фасадах – системах наружной облицовки зданий, которая создает воздушную прослойку между внешней обшивкой и несущей стеной. Это позволяет регулировать влажность, предотвращая образование конденсата и появление плесени; снижать теплопотери – воздушный зазор между облицовочным слоем и теплоизоляцией снижает теплопотери; защищать стены от неблагоприятных внешних воздействий: осадков, ветра, ультрафиолетового излучения и загрязнений. Вентфасады были применены при наружной отделке всех пяти школ, которые ремонтировали наши специалисты. Лично мне больше всего нравится цветовое решение фасада школы № 11 (ул. Путилова, 2). Металлические облицовочные панели трех различных цветов придали зданию опрятный и современный вид, а, как утверждают специалисты от педагогики, «внешний вид образовательной организации формирует эстетическое восприятие и влияет на процесс обучения и желание детей посещать учебное заведение».

Сайдинг-кассеты для облицовки школ мы покупали у других компаний, но наши вентфасады так понравились заказчикам, что мы решили производить востребованный вид облицовки на производственных мощностях ОСИ. Теперь вентфасады может заказать у нас как крупный государственный или муниципальный заказчик, так и владелец коттеджа. На свою работу «Омск Сайдинг Инвест» дает пятилетнюю гарантию, а гарантийный срок службы материалов еще больше – до 20 и более лет.

– Контракт на капитальный ремонт пяти омских школ компанией выполнен. Нацеливается ли «Омск Сайдинг Инвест» на выполнение других крупных проектов?

– Пять наших школ сданы, да, но реализация федеральной программы обновления учреждений образования в регионе продолжается. До конца 2027 года в Омской области планируется отремонтировать 75 школ. Накопив силы и опыт, компания «Омск Сайдинг Инвест» готова включиться в эту работу. Мы всерьез рассматриваем развитие этого направления.

Кроме школ, с одной стороны, есть детсады, многие из которых нуждаются в капремонте, с другой – вузы и ссузы. Как я уже говорила, ОСИ заключила контракт на капитальный ремонт общежития индустриально-педагогического колледжа в Таре. Строительные работы на объекте площадью почти 5 тыс. квадратных метров находятся в стадии завершения. В результате реализации достаточно крупного проекта студенты колледжа получат место для комфортного проживания, а северная столица Прииртышья – красивое здание. Украшением уже региональной столицы – Омска – станет 7-этажное здание нового хирургического корпуса Клинического медико-хирургического центра на улице Булатова. Согласно проекту у здания предусмотрена большая площадь остекления, заниматься которым будут специалисты ОСИ. Стеклянный фасад будет выполнять как эстетические, так и специальные функции. Поскольку дело касается медицинского учреждения, стекло должно обладать строго определенными коэффициентами светопередачи и затенения, индексом цветопередачи.

Требуемый материал мы заказывали у российской компании «Салаватстекло», где специально для нашего омского проекта изготовили партию тонированного стекла. Цветовое решение стеклянного фасада – серый графит. После завершения внешней отделки новый корпус КМХЦ будет выглядеть очень современно и стильно.

Панорамные стеклянные фасады специалисты ОСИ также будут монтировать на многоквартирных домах нового жилого комплекса, который строится в границах улиц 6-я Северная – Осоавиахимовская в Центральном округе. Вообще современное остекление домов в новых микрорайонах города всерьез рассматривается как одно из направлений развития.

– Понятно, что компания всерьез зашла в большую стройку. Но ранее у «Омск Сайдинг Инвеста» был накоплен немалый опыт в благоустройстве. Это направление деятельности будет продолжено?

– Конечно, ведь наши специалисты могут и отмостку делать, и тротуары с поребриками обустраивать. У нас для этого даже свой асфальтовый завод есть. В 2025 году на нем было произведено 336,4 тонны продукции, что на 20 % больше, чем в прошлом году.

Ну и развивая свое «коронное» производство кровельных и фасадных материалов из металла, в ОСИ не забывают и об элементах дизайна. К сегодняшнему дню мы освоили изготовление скамеек, урн, светильников для общественных и частных территорий. Собственное производство позволяет быть уверенными в качестве продукции, а также создавать что-то как серийно, так и по индивидуальному заказу.

Что касается публичных пространств, то омичам знакомы наши дизайнерские парковые фонари «Арбат», установленные на участке набережной реки Оми (у бассейна «Пингвин») и на проспекте Королева. После полной отладки технологического процесса по изготовлению фонарей мы хотим заявиться на тендер по установке систем уличного освещения на участке набережной от метромоста до зоны отдыха «Зеленый остров». Кстати, в этой зоне расположен полюбившийся горожанам семейный парк развлечений «Вокруг света», развитием которого тоже занимается «Омск Сайдинг Инвест».

– И завершающий вопрос: чем лично вам больше всего импонирует компания «Омск Сайдинг Инвест»?

– Тем, что, работая в этой компании, я могу приобщиться к большому и благородному делу – созиданию города, в котором хочется жить и которым можно гордиться.