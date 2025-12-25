В год Лошади тарифы на тепло в Омске пойдут вскачь

Тарифы ждет существенный рост, но часть нагрузки на потребителей возьмет на себя бюджет.

omskinform.ru

В 2026 году жителей Омской области ждет существенное повышение тарифов на тепловую энергию. Региональная энергетическая комиссия утвердила тарифы для всех 112 теплоснабжающих организаций на территории Омской области – 25 из них работают в Омске, остальные 87 – в муниципальных районах области.

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции председатель РЭК Дмитрий Русских, тарифы изменятся дважды: с 1 января и 1 октября. Для каждой теплоснабжающей организации тариф устанавливается индивидуально, при этом есть экономически обоснованный тариф и льготный. Разницу между ними доплачивает бюджет.

Стоимость услуг ТСО зависит от многих факторов: особенностей технологического процесса, вида топлива, способа выработки тепла, характеристики котлов, степень загрузки, износа фондов и так далее.

omskinform.ru

– Это рост оптовых цен на газ на 9,6 %, транспортировку газа – на 11,6 %, электроэнергии – 13,2 %, передача электроэнергии – 15,2 %. Здесь еще хотелось бы отметить, что топливная составляющая в тарифе составляет от 50 до 80 %, – пояснил Русских. – К тому же увеличился индекс потребительских цен на 5,1 %. Также существенно повлиял рост минимального размера оплаты труда. На 2026 год он составил 27 093 рубля с ростом более 20 %. Зарплату надо повышать, это все учитывается в тарифах.

В Омске основным поставщиком тепловой энергии является «Омск РТС» по сетям «Тепловой компании». Экономически обоснованный и льготный тарифы с 1 июля 2025 года составляют 2637,94 руб/Гкал. С 1 января 2026 года экономически обоснованный тариф вырастет до 2 681,90 руб/Гкал, это +43,96 рубля к действующему тарифу. Льготный тариф утвердят до 31 декабря.

С 1 октября 2026 года тариф составит 3030,63 руб/Гкал. По сравнению с 2025 годом он станет больше на 392,69 рубля. Льготный тариф на этот период будет утвержден в III квартале 2026 года.

Для АО «Тепловая компания» на 2025 год экономически обоснованный тариф был утвержден в размере 3178,22 руб/Гкал, но льготный тариф снизил эту сумму до 2837,43 руб/Гкал – эта сумма и была в квитанциях. С 1 января 2026 года экономически обоснованный тариф установлен в размере 3231,19 руб/Гкал, что на 393,76 рубля больше, чем в 2025 году, с 1 октября 2026 года тариф установлен в сумме 4911,27 руб/Гкал, это + 2073,84 рубля по сравнению с 2025 годом. Льготные тарифы также еще не утверждены.

РЭК также установила экономически обоснованный тариф для ООО «ТГКом». В 2025 году он был 2514,89 руб/Гкал, льготный – 2443,06 руб/Гкал. Разница составила 71,83 рубля. С 1 января 2026 года экономически обоснованный тариф установлен в размере 2556,8 руб/Гкал. это + 113,74 рубля к уровню текущего года. С 1 октября 2026 года тариф составит 4622, 81 руб/Гкал, что на 2073,84 рубля больше по сравнению с 2025 годом. Льготные тарифы также еще не утверждены.

Отметим, что для Омской области средний индекс повышения платы за услуги ЖКХ на 2026 год установлен в размере 13 %, также принято предельно допустимое отклонение – в размере 12,9 %. То есть совокупно квитанция может вырасти максимум на 25,9 %. В реальности будет меньше благодаря использованию льготных тарифов.