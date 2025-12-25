Студент ОмГМУ рассказал о своей работе на федеральном уровне

В разработку стандартов и проектов для Минздрава России вовлекаются в том числе студенты медвузов. О своем опыте рассказал председатель совета обучающихся ОмГМУ Игнат Попов.

Фото: пресс-служба ОмГМУ Студенты медицинских вузов все чаще вовлекаются в разработку стандартов и проектов для Минздрава России, что говорит о росте их участия в формировании будущей системы здравоохранения. Студент 5-го курса педиатрического факультета ОмГМУ, председатель совета обучающихся вуза, член совета студентов Минздрава РФ Игнат Попов рассказал о своей роли в этом процессе.

– Игнат, скажите, какие ожидания были от ОмГМУ при поступлении? Были ли мысли о том, что проекты, в которых вы принимаете участие, будут регулярно попадать в фокус внимания медиацентра?

– Мой профессиональный выбор сформировался под влиянием двух основных факторов. Во-первых, это семейный пример: мои родители – выпускники медицинского университета, и с детства я понимал важность, ценность и глубину этой профессии. Поэтому вопрос «Куда поступать?» для меня не стоял, я целенаправленно готовился именно к медицине.

Во-вторых, одну из ключевых ролей сыграл спорт. Занимаясь в секции, общался преимущественно со старшими ребятами, которые уже были студентами. Их рассказы о насыщенной университетской жизни, сочетании науки, практики и самоуправления создавали для меня очень привлекательный образ этого этапа. И должен сказать, что реальность не просто оправдала, но и превзошла ожидания, дав мне в том числе площадку для реализации в студенческом совете и на федеральном уровне.

– Что считаете своим главным достижением за последний год?

– Этот вопрос – хорошая возможность подвести некоторые итоги. Если говорить о главном достижении в рамках моей общественной деятельности, то это реализация комплексного подхода к студенческому самоуправлению, который совмещает локальную работу в вузе с федеральной экспертизой.

Что касается событий последнего года, они действительно были насыщенными. Я бы структурировал их по нескольким направлениям. Во-первых, это организационная работа в вузе: вместе с командой совета обучающихся ОмГМУ мы провели цикл ключевых мероприятий («Посвящение в студенты», «Студенческая весна», «Мисс и Мистер ОмГМУ», Школа наставников), а также модернизировали систему поддержки инициатив – от творческих коллективов до проектных сессий, что повысило вовлеченность студентов.

Во-вторых, работа на федеральном уровне: будучи председателем совета обучающихся ОмГМУ и входя в состав совета студентов Минздрава РФ, я принял участие в серии стратегических сессий в Москве, наиболее значимым результатом которых стала совместная с ректорами и проректорами разработка стандарта взаимодействия с молодежью для медицинских и фармацевтических вузов. Это практический инструмент, который формирует, объединяет всех студентов медицинских и фармацевтических вузов страны.

Еще одно немаловажное направление – это образовательные форумы. За год я посетил несколько значимых площадок: региональный форум «РИТМ» и, что особенно ценно, два форума на базе АГМУ – окружной форум «Маевка» и последовавший за ним всероссийский форум «STUD-актив 2025».

Участие в такой разноуровневой деятельности дает мне, прежде всего, три ключевые вещи: умение планировать, бесценные связи с будущими коллегами и уникальную возможность познакомиться и опробовать управленческие модели в разных контекстах.

В плане навыков это позволяет оттачивать компетенции, которые необходимы всесторонне развитому современному специалисту.

– Как все успеть? Как расставляете приоритеты и планируете время? И что оказывается важнее: обучение или внеучебная деятельность?

– Я не противопоставляю обучение и внеучебную деятельность, считаю, что эти виды деятельности идут параллельно друг другу. Что касается распределения времени: использую планер, задачи в нем разбиваю по приоритетам и по срокам выполнения. Самое главное, что я пишу задачи не только на предстоящий день или месяц, но также и на целый год, на пять лет.

– Тогда вопрос о планах: как видите свою деятельность в дальнейшем, после окончания специалитета?

– Буду поступать в ординатуру по травматологии и ортопедии. Хочу также остаться работать в вузе в рамках управления по молодежной политике и быть преподавателем на кафедре.