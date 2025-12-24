В Омске обанкротилась строительная компания с миллиардной выручкой

Она задолжала кредиторам сотни миллионов рублей.

omskinform.ru

В конце декабря арбитражный суд признал банкротом омскую компанию «Капиталстрой». Конкурсным управляющим назначили Александра Пьеро. Отметим, что банкротство началось в апреле 2025 года по инициативе самого «Капиталстроя», с которого кредиторы требовали 462 млн рублей.

По данным сервиса Rusprofile, компания «Капиталстрой» основана 25 апреля 2017 года и занимается строительством зданий. Генеральным директором является Евгений Кормилец. Он также владеет 20 % долей в уставном капитале. Основным собственником с долей 80 % является Виталий Штукерт.

Выручка компании в 2024 году составила 1,6 млрд рублей. При этом расходы фирмы оказались больше, и убытки в итоге превысили 318 млн рублей.