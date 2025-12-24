Магистры ОмГМУ – против пандемий, хронических заболеваний, старения населения

Декан медико-профилактического факультета ОмГМУ, доктор медицинских наук Оксана Пасечник рассказала о вкладе Омской области в развитие общественного здравоохранения.

Фото: пресс-служба ОмГМУ

Вопросы общественного здравоохранения не теряют актуальности, поскольку напрямую связаны с решением глобальных вызовов – пандемий, хронических заболеваний, старения населения, а также с обеспечением экономической стабильности и благополучия общества через профилактику, формирование ЗОЖ и эффективную организацию системы профилактических мероприятий, направленных на предотвращение болезней.

О вкладе нашего региона в развитие общественного здравоохранения рассказала доктор медицинских наук, декан медико-профилактического факультета, заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения Омского государственного медицинского университета Оксана Пасечник.

Фото: пресс-служба ОмГМУ

– В предстоящую приемную кампанию наш университет будет осуществлять ставший уже традиционным набор абитуриентов на направление подготовки в магистратуру «Общественное здравоохранение». Это будет уже шестой набор подготовки кадров для здравоохранения по профилю «Организация профилактики социально значимых заболеваний», – отметила Оксана Пасечник.

Основной целью обучения в магистратуре «Общественное здравоохранение» является приобретение профессиональных компетенций, направленных на комплексную оценку и мониторинг состояния здоровья населения, выявление факторов, определяющих общественное здоровье, разработку мероприятий по сохранению и укреплению популяционного здоровья, внедрение в практику профилактических программ и оценку их эффективности.

Фото: пресс-служба ОмГМУ

Современное отечественное здравоохранение меняет парадигму профилактики заболеваний, которая заключается в борьбе с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью. Для ее реализации требуются специалисты нового формата.

– Наши магистранты – талантливые, ответственные и неравнодушные люди, имеющие высшее базовое образование различного профиля, достаточный опыт профессиональной деятельности в различных сферах экономики, что делает обучение в магистратуре еще более интересным и познавательным, – подчеркнула Оксана Пасечник.

Учебным планом предусмотрены дисциплины по организации здравоохранения и общественного здоровья, эпидемиологии, общей гигиены, гигиены труда, гигиены питания, права, психологии и педагогики. Магистранты изучают подходы к оценке здоровья населения, организацию медицинской помощи населению, социально-гигиенический мониторинг, технологии обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, эпидемиологический подход к изучению болезней, доказательную медицину, проходят четыре вида практики – учебную и производственные, проводят научное исследование по оценке актуальных проблем здоровья населения и системы здравоохранения, пишут научно-исследовательскую работу.

Фото: пресс-служба ОмГМУ

У магистрантов есть возможность принимать участие в различных научных внутривузовских мероприятиях, участвовать в грантовых программах и исследовательских проектах.

– Наши выпускники могут претендовать на должности, связанные с планированием, организацией, реализацией, администрированием и оценкой эффективности деятельности в сфере профилактики заболеваний, охраны и укрепления здоровья населения в медицинских организациях и образовательных учреждениях разного уровня, а также в других хозяйствующих объектах, – уточнила Оксана Пасечник.

Фото: пресс-служба ОмГМУ

Добавим, что программу реализует команда высококвалифицированных преподавателей, состоящая из ведущих специалистов в своих профессиональных областях (специалисты по общественному здоровью и здравоохранению, эпидемиологи, гигиенисты, биостатистики, руководители здравоохранения различных уровней, научные сотрудники, клиницисты, специалисты по лекарственному обеспечению и фармацевтическому рынку, психологи), имеющих значительный опыт практической работы в области профилактики и борьбы с социально значимыми заболеваниями.