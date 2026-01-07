Караси, щуки и окуни: омичи назвали самые «клевые» места для зимней рыбалки

Местные рыболовы рассказали, где ловить рыбу, чтобы ее «было некуда девать».

Фото: vk.com/omsk_fishing

Зимняя рыбалка становится любимым занятием многих омичей, которые отправляются на поиски хороших уловов и новых приключений. Местные рыбаки в группе «Рыбалка в Омске» в соцсети «ВКонтакте» поделились самыми «рыбными» местами с хорошим клевом.

Озеро Салтаим

Фото: vk.com/omsk_fishing

Одно из самых «рыбных» мест в Омской области – озеро Салтаим в Крутинском районе. По словам бывалых рыбаков, там за день можно поймать несколько сотен карасей. Рассказывают, что улов бывает настолько огромным, что придется досрочно завершать рыбалку.

– Заехали 16 декабря в обед, до двух часов ночи поймали более 200 штук. Дальше не стали ловить, некуда было девать рыбу, – поделились историей рыбаки.

Другой рыбак вернулся с Салтаима со щукой и карасями. Он отметил, что наиболее активный клев наблюдался в дневное время.

Фото: vk.com/omsk_fishing

– Отловился очень хорошо, поймал щучку, но до трофея не дотянул. Карась калибром от 40 до 70 см. Хороший клев был с 11 часов до 17. Ночью неохотно брал. А так, свое поймали, – рассказал мужчина.

Еще один рыбак столкнулся с переменчивым клевом на Салтаиме. Он подчеркнул, что на озере главное – выбрать правильное место.

Фото: vk.com/omsk_fishing

– Вчера приехали с Салтаима, с 18-го км, ловится выборочно, у кого по два ведра, у кого мешок. У нас на шестерых 20 штук. Я всего одного поймал, граммов на 600. Надо искать место, народу куча, – отметил рыбак. – Рядом мужичок сидел, метров 50 от нас, у него два ведра карасей и несколько судачков.

Затон РЭБ

Фото: vk.com/omsk_fishing

Еще одним популярным местом является затон РЭБ в Кировском округе Омска. Как рассказал один из рыбаков, место богато окунем.

– Приехал к 9 часам, пробурил лунки и прикормил мормышем. Поклевок не было, перешел ближе к полуострову, там сидели блеснильщики и вытаскивали окуня. Пробурил три лунки, прикормил, и сразу же на опускании мормышки попался отличный окунь граммов на 300. Позже наловил на жареху. Очень много мелкого окуня, белой рыбой и не пахнет! – поделился рыбак.

Другой омич поделился впечатлениями от невероятно «бешеного» клева на затоне. За несколько часов им с напарником удалось поймать полсотни «полосатых» на балансир.

Фото: vk.com/omsk_fishing

– С 10:00 до 14:00, затон РЭБ, клев был бешеный, народу много, клевало на балансир Lucky John Nordic 4 15H. Поймано 50 штук на двоих, – написал мужчина.

Озеро Чаны

Фото: vk.com/omsk_fishing

Еще одним водоемом, который традиционно привлекает внимание рыбаков со всей Западной Сибири, является озеро Чаны в Новосибирской области. Омичи ездят туда в поисках более вкусного карася. Один из них провел успешную ночную рыбалку, поймав карасей общей массой почти 9 килограммов.

– Выбрал Чаны, ибо мне салтаимовский карась не нравится по вкусовым качествам. В деревню Шатик приехали в 21:00. Там нас встретил местный житель и отвез до острова Редкий на своем «Буране». Как и ожидалось, на прикормку сразу подошла мелочь. Чуть позже начал проскакивать и средний размер карася. Итогом этого выезда стал улов из 18 «карасевичей» от 250 г до 1,1 кг, а общий вес составил 8,7 кг, – поделился рыбак.

Он также поймал около сотни мелких карасей, но не стал их брать и отпустил обратно в воду. Удалось взять и пару знаменитых чановских ельцов.

Затон «Банан»

Фото: vk.com/omsk_fishing

Один из местных рыбаков поделился опытом ночной рыбалки на затоне, прозванном в народе «Банан», около железнодорожного моста.

– Возле ж/д моста, затон «Банан». Рыбачил с вечера 17 декабря до 18-го числа. Ловил на мормыш и мотыль, – написал омич.

Спустя два дня рыбак вновь посетил то же место и порыбачил днем возле барж. Улов оказался не хуже ночного.

Фото: vk.com/omsk_fishing

– Снова «Банан» у ж/д моста. Ловил с 14 часов до 16 часов. Крючки – мотыль, прикормка – сухарики и мормыш. Сидел возле барж, – рассказал рыбак.

Отправляясь на зимнюю рыбалку, важно подумать не только о выборе «клевого» места, но и о своей безопасности – обязательно нужно учитывать толщину льда, наличие течений и погодные условия. Как напомнили перед праздниками в МЧС, непрочный лед может стать причиной несчастного случая. Да, и в январе это правило тоже актуально – омские водоемы не прощают ошибок!