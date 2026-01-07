Омск-Информ
Отдых и туризм

Караси, щуки и окуни: омичи назвали самые «клевые» места для зимней рыбалки

Местные рыболовы рассказали, где ловить рыбу, чтобы ее «было некуда девать».

Зимняя рыбалка становится любимым занятием многих омичей, которые отправляются на поиски хороших уловов и новых приключений. Местные рыбаки в группе «Рыбалка в Омске» в соцсети «ВКонтакте» поделились самыми «рыбными» местами с хорошим клевом.

Озеро Салтаим

Одно из самых «рыбных» мест в Омской области – озеро Салтаим в Крутинском районе. По словам бывалых рыбаков, там за день можно поймать несколько сотен карасей. Рассказывают, что улов бывает настолько огромным, что придется досрочно завершать рыбалку.

– Заехали 16 декабря в обед, до двух часов ночи поймали более 200 штук. Дальше не стали ловить, некуда было девать рыбу, – поделились историей рыбаки.

Другой рыбак вернулся с Салтаима со щукой и карасями. Он отметил, что наиболее активный клев наблюдался в дневное время.

– Отловился очень хорошо, поймал щучку, но до трофея не дотянул. Карась калибром от 40 до 70 см. Хороший клев был с 11 часов до 17. Ночью неохотно брал. А так, свое поймали, – рассказал мужчина.

Еще один рыбак столкнулся с переменчивым клевом на Салтаиме. Он подчеркнул, что на озере главное – выбрать правильное место.

– Вчера приехали с Салтаима, с 18-го км, ловится выборочно, у кого по два ведра, у кого мешок. У нас на шестерых 20 штук. Я всего одного поймал, граммов на 600. Надо искать место, народу куча, – отметил рыбак. – Рядом мужичок сидел, метров 50 от нас, у него два ведра карасей и несколько судачков.

Затон РЭБ

Еще одним популярным местом является затон РЭБ в Кировском округе Омска. Как рассказал один из рыбаков, место богато окунем.

– Приехал к 9 часам, пробурил лунки и прикормил мормышем. Поклевок не было, перешел ближе к полуострову, там сидели блеснильщики и вытаскивали окуня. Пробурил три лунки, прикормил, и сразу же на опускании мормышки попался отличный окунь граммов на 300. Позже наловил на жареху. Очень много мелкого окуня, белой рыбой и не пахнет! – поделился рыбак.

Другой омич поделился впечатлениями от невероятно «бешеного» клева на затоне. За несколько часов им с напарником удалось поймать полсотни «полосатых» на балансир.

– С 10:00 до 14:00, затон РЭБ, клев был бешеный, народу много, клевало на балансир Lucky John Nordic 4 15H. Поймано 50 штук на двоих, – написал мужчина.

Озеро Чаны

Еще одним водоемом, который традиционно привлекает внимание рыбаков со всей Западной Сибири, является озеро Чаны в Новосибирской области. Омичи ездят туда в поисках более вкусного карася. Один из них провел успешную ночную рыбалку, поймав карасей общей массой почти 9 килограммов.

– Выбрал Чаны, ибо мне салтаимовский карась не нравится по вкусовым качествам. В деревню Шатик приехали в 21:00. Там нас встретил местный житель и отвез до острова Редкий на своем «Буране». Как и ожидалось, на прикормку сразу подошла мелочь. Чуть позже начал проскакивать и средний размер карася. Итогом этого выезда стал улов из 18 «карасевичей» от 250 г до 1,1 кг, а общий вес составил 8,7 кг, – поделился рыбак.

Он также поймал около сотни мелких карасей, но не стал их брать и отпустил обратно в воду. Удалось взять и пару знаменитых чановских ельцов.

Затон «Банан»

Один из местных рыбаков поделился опытом ночной рыбалки на затоне, прозванном в народе «Банан», около железнодорожного моста.

– Возле ж/д моста, затон «Банан». Рыбачил с вечера 17 декабря до 18-го числа. Ловил на мормыш и мотыль, – написал омич.

Спустя два дня рыбак вновь посетил то же место и порыбачил днем возле барж. Улов оказался не хуже ночного.

– Снова «Банан» у ж/д моста. Ловил с 14 часов до 16 часов. Крючки – мотыль, прикормка – сухарики и мормыш. Сидел возле барж, – рассказал рыбак.

Отправляясь на зимнюю рыбалку, важно подумать не только о выборе «клевого» места, но и о своей безопасности – обязательно нужно учитывать толщину льда, наличие течений и погодные условия. Как напомнили перед праздниками в МЧС, непрочный лед может стать причиной несчастного случая. Да, и в январе это правило тоже актуально – омские водоемы не прощают ошибок!

