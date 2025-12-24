Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омичей в костюме Деда Мороза пустят в самолет за 1 рубль

Традиционная акция действует с 31 декабря по 2 января.

Одна из российских авиакомпаний вновь проводит в Омске предновогоднюю акцию. Все, кто прибудут в аэропорт в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, смогут улететь на самолете за 1 рубль, если на рейсе будут свободные места.

Как сообщили в пресс-службе Омского аэропорта, акция проводится с 31 декабря, а также 1 и 2 января. Омичи могут попытать счастье на утренних рейсах, вылетающих в Москву. Всего их в эти дни будет пять.

·Общество

Омичей в костюме Деда Мороза пустят в самолет за 1 рубль

Традиционная акция действует с 31 декабря по 2 января.

Одна из российских авиакомпаний вновь проводит в Омске предновогоднюю акцию. Все, кто прибудут в аэропорт в костюмах Деда Мороза и Снегурочки, смогут улететь на самолете за 1 рубль, если на рейсе будут свободные места.

Как сообщили в пресс-службе Омского аэропорта, акция проводится с 31 декабря, а также 1 и 2 января. Омичи могут попытать счастье на утренних рейсах, вылетающих в Москву. Всего их в эти дни будет пять.