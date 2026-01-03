Лыжи, сноуборд и тюбинг: в Омске открыли кучу мест для катаний

После новогоднего застолья всегда хочется активного отдыха, тем более что наступило время традиционных русских забав – катание с горки и на лыжах. Почти в каждой семье с детьми есть ледянки и тюбы-ватрушки. Лыжи есть не у всех, но сервисные службы каждого уважающего себя парка или зоны отдыха предлагают услуги проката.
С ватрушкой – на горки
Горки бывают рукотворные стационарные и разборные, а еще естественные, для них подходит почти любой склон. Ценят их за скольжение и выкатные возможности: чем длиннее путь, тем круче горка.
В Омской крепости функционирует сразу несколько ледяных горок, основная – в виде трамплина, выполненного по мотивам архитектуры Омского музыкального театра. Имеются также две детские – пологие, украшенные изображениями снегирей. Такие же горки возвели на площади у цирка. Проката нет, с собой лучше взять ледянки или ватрушки.
Парк им. 30-летия ВЛКСМ
В крупнейшем парке Омска работает комплекс «Горки-парк». Горки здесь разные – 3, 5 и 6 метров. Этой зимой омичей снова приглашают на аттракционы «Тюбинг-кросс»: на территории «Горки-парка» и у центрального входа.
Время работы: с 11.00 до 21.00. Прокат малых, больших и двойных тюбингов (150, 200 и 250 руб. за полчаса). Вход свободный. Рядом открыт теплый павильон с горячим чаем и кофе.
Советский парк. Горки для детей и взрослых высотой 3 и 5 метров. Время работы: с 11.00 до 21.00. Вход свободный.
Парк «На Королева». Время работы: с 11.00 до 22.00. Со своим тюбингом – 150 руб. Прокат 250 руб./час – для детей, 350 руб./час – для взрослых.
Адрес: ул. Королева, 12
Парк «На Кольцевой». Время работы: с 11.00 до 21.00. Вход 200/150 руб. взрослым/детям 5–14 лет. Детям до пяти лет бесплатно. Ватрушка – 200 руб./час. Можно купить ледянку за 100 руб. «Тюбинг-кросс» – 150 руб.
Адрес: ул. Кольцевая, 19/9.
Парк им. 300-летия Омска. Горки 3 и 7 метров. Время работы: с 11.00 до 22.00. Вход свободный.
В парке «Зеленый остров» действует тюбинговая трасса. Без использования подъемника можно кататься как со своими тюбингами, так и оформить аренду за 300 руб.\час., а вот на трассе с помощником аренда обойдется в 300 руб./30 мин. Со своими тюбингами здесь кататься запрещено.
На улице Масленникова, 142/1, в спортивной школе «Красная звезда» для маленьких омичей приготовлен снежный парк развлечений, карусели и паровозы. Вход свободный. Прокат тюбингов – 200 руб./ 30 мин., 300 руб./ час.
Намылить лыжи
Новогодние каникулы – прекрасное время для катания на лыжах и сноуборде. Во всех парках города уже проложили лыжню различной длины. Самая известная лыжная база – «На Березовой». Прокат инвентаря здесь стоит:
- для взрослых – 400 руб./час,
- для студентов – 300 руб.,
- школьникам, пенсионерам и инвалидам – 200 руб.,
- Семейное катание на лыжах «Мама, папа, ребенок» (до 14 лет) – 700 руб./полтора часа.
К тому же на этой локации можно взять уроки по технике передвижения на лыжах, стоит это 550 рублей/час, также предлагают научить меткой стрельбе – 1 подход (5 выстрелов) – 300 рублей.
Время работы базы: ежедневно с 9.00 до 19.00, прокат лыж с 9.00 до 18.00.
Адрес: г. Омск, ул. Березовая, 4. Телефон: +7 (3812) 23-48-83.
Парк «СОВОК»
Горнолыжный парк в городской черте, расположенный в парке «Советский», где развивается сноубординг, горные лыжи и тюбинг. Имеется подъемник, прокат сноубордов, тюбингов. Есть сноуборд-школа.
Правила проката:
Тюбинг – 3 тыс. руб. или документ с фото (кроме удостоверений, студенческих билетов, пропусков) или под залог мобильной техники.
Сноуборд – залоговая сумма или документ с фото (кроме удостоверений, студенческих билетов, пропусков).
- Тюбинг с подъемником: 30 минут – 600, час – 1000.
- Сноуборд в прокат: на 2 часа для взрослых – 1200, для детей – 1000.
- Со своим сноубордом/лыжами: для взрослых – 1000, детский – 800.
- Инструктор по сноуборду/лыжам – 2 500 руб./час.
Часы работы: пнд – выходной, будни – с 12.00 до 21.00, сб. и вскр., праздники – с 11.00 до 22.00.
Телефон: +7 (3812) 509-641
Горнолыжный комплекс «Сапфир»
Парк работает в Советском парке, здесь можно арендовать лыжи или сноуборд для активного отдыха.
Стоимость аренды зависит от дня недели. В будни лыжи на два часа обойдутся в 600 рублей, а на четыре часа – в 900 рублей. В выходные цены будут выше: 900 рублей за два часа и 1400 рублей за четыре часа катания.
Комплекс работает каждый день, с 11.00 до 23.00.
Природный парк «Птичья гавань»
Каток и лыжная трасса есть, но на этой локации особый порядок поведения: запрещено слушать громко музыку с личных телефонов и портативных колонок.
Парк работает с понедельника по воскресенье с 11.00 до 20.00. Последняя выдача инвентаря в 19.00. Инвентарь выдается в аренду под залог документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение).
В прокат можно взять:
- лыжи взрослые – 150 руб.,
- лыжи детские – 100 руб.,
- тюбинг – 150 руб.,
- санки-ледянки – 50 руб.
Выход на лед и лыжную трассу бесплатный. Для посетителей со своими лыжами и коньками возможна аренда ячейки для хранения личных вещей – 150 руб./час.
Адрес: ул. Енисейская, 1 к.2. Телефон: +7 (913) 610-01-44.
Стадион «Красная Звезда»
Лыжная трасса находится в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Вход свободный. Прокат в праздники 150/200 руб. полчаса/час. В четверг – выходной.
Адрес: ул. Масленникова, 142/1.
Спортивный комплекс «Юность» имени С. С. Бовкуна
- Лыжи с металлическим креплением – 150 рублей;
- Лыжи с системным креплением – 190 рублей.
Расписание работы проката:
- Пятница – с 14.00 до 19.00;
- Выходные (сб. и вс.) и праздничные дни – с 10.00 до 19.00.
Адрес: г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 223. Телефон: +7 (3812) 32-22-16.
Парк 300-летия Омска
Прокат лыж находится в помещении сторожа возле футбольной площадки в середине парка.
- Стоимость – 120 рублей/час.
- Льготники и дети до 14 лет – 70 рублей/час.
- Семейный абонемент (мама, папа и один ребенок) – 250 руб/час.
Адрес: ул. Ватутина, 21/1
Парк Победы
Обычно лыжники сами прокладывают лыжню в парке Победы. Стартовая точка – часовня на входе в парк.
Здесь есть длинные лыжные трассы и даже горки для тех, кто любит экстремальное катание. Проката в этом парке нет.
Сноупарк «Крутая Горка»
В парке есть две трассы СуперТюба, оборудованные подъемником, и детский тюбинг-парк с пешим подъемом. Также работают: каток, лыжня, кофе-бар «Батарейка».
Режим работы:
- Пн-вт нерабочие дни;
- Ср-пт – 12:00–22:00;
- Сб – 10:00–21:00;
- Вс – 10:00–21:00.
Тюбинг работает в субботу и воскресенье с 12.00 до 19.00. Обратите внимание: в будние дни тюбинг не работает!
Адрес: мкр. Крутая Горка, ул. Полтавцева, 2/1.
Лыжная база «Авангард»
Лыжная база располагается на берегу затона Иртыша, в районе пляжа Ленинского округа. Есть трассы протяженностью 1,3 и 5 км.
Стоимость проката лыж:
- для взрослых – 150 рублей,
- для детей – 100 рублей.
Раздевалка – 60 рублей.
График работы: ежедневно с 9.00 до 18.00
Адрес: ул. Красной звезды 1-я, 90/1
«Экстрим парк СибГУФК»
Имеются взрослые и детские тюбинговые трассы, прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, работают профессиональные инструкторы. По выходным – фуд-корт.
Прокат тюбинга стоит 800 рублей/час, за полчаса – 400 руб. Компания из 10 человек может взять инструктора на 2 часа за 4 000 руб. Горнолыжный – инвентарь, сноуборд с ботинками на одного человека – по будням можно взять напрокат за 600 руб., в выходные – за 900 руб. И два часа кататься на склонах парка.
Разовый подъем на бугельной канатке стоит 60 рублей.
Адрес: ул. 1-я Кожевенная, 43.