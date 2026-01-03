Лыжи, сноуборд и тюбинг: в Омске открыли кучу мест для катаний

В омских парках предлагают покататься со своим инвентарем или взять его напрокат.

Freepik.com

После новогоднего застолья всегда хочется активного отдыха, тем более что наступило время традиционных русских забав – катание с горки и на лыжах. Почти в каждой семье с детьми есть ледянки и тюбы-ватрушки. Лыжи есть не у всех, но сервисные службы каждого уважающего себя парка или зоны отдыха предлагают услуги проката.

С ватрушкой – на горки

Горки бывают рукотворные стационарные и разборные, а еще естественные, для них подходит почти любой склон. Ценят их за скольжение и выкатные возможности: чем длиннее путь, тем круче горка.

В Омской крепости функционирует сразу несколько ледяных горок, основная – в виде трамплина, выполненного по мотивам архитектуры Омского музыкального театра. Имеются также две детские – пологие, украшенные изображениями снегирей. Такие же горки возвели на площади у цирка. Проката нет, с собой лучше взять ледянки или ватрушки.

omskinform.ru

Парк им. 30-летия ВЛКСМ

В крупнейшем парке Омска работает комплекс «Горки-парк». Горки здесь разные – 3, 5 и 6 метров. Этой зимой омичей снова приглашают на аттракционы «Тюбинг-кросс»: на территории «Горки-парка» и у центрального входа.

Время работы: с 11.00 до 21.00. Прокат малых, больших и двойных тюбингов (150, 200 и 250 руб. за полчаса). Вход свободный. Рядом открыт теплый павильон с горячим чаем и кофе.

администрация г. Омска

Советский парк. Горки для детей и взрослых высотой 3 и 5 метров. Время работы: с 11.00 до 21.00. Вход свободный.

Парк «На Королева». Время работы: с 11.00 до 22.00. Со своим тюбингом – 150 руб. Прокат 250 руб./час – для детей, 350 руб./час – для взрослых.

Адрес: ул. Королева, 12

Парк «На Кольцевой». Время работы: с 11.00 до 21.00. Вход 200/150 руб. взрослым/детям 5–14 лет. Детям до пяти лет бесплатно. Ватрушка – 200 руб./час. Можно купить ледянку за 100 руб. «Тюбинг-кросс» – 150 руб.

Адрес: ул. Кольцевая, 19/9.

Freepik.com

Парк им. 300-летия Омска. Горки 3 и 7 метров. Время работы: с 11.00 до 22.00. Вход свободный.

В парке «Зеленый остров» действует тюбинговая трасса. Без использования подъемника можно кататься как со своими тюбингами, так и оформить аренду за 300 руб.\час., а вот на трассе с помощником аренда обойдется в 300 руб./30 мин. Со своими тюбингами здесь кататься запрещено.

На улице Масленникова, 142/1, в спортивной школе «Красная звезда» для маленьких омичей приготовлен снежный парк развлечений, карусели и паровозы. Вход свободный. Прокат тюбингов – 200 руб./ 30 мин., 300 руб./ час.

Намылить лыжи

Новогодние каникулы – прекрасное время для катания на лыжах и сноуборде. Во всех парках города уже проложили лыжню различной длины. Самая известная лыжная база – «На Березовой». Прокат инвентаря здесь стоит:

для взрослых – 400 руб./час,

для студентов – 300 руб.,

школьникам, пенсионерам и инвалидам – 200 руб.,

Семейное катание на лыжах «Мама, папа, ребенок» (до 14 лет) – 700 руб./полтора часа.

К тому же на этой локации можно взять уроки по технике передвижения на лыжах, стоит это 550 рублей/час, также предлагают научить меткой стрельбе – 1 подход (5 выстрелов) – 300 рублей.

Время работы базы: ежедневно с 9.00 до 19.00, прокат лыж с 9.00 до 18.00.

Адрес: г. Омск, ул. Березовая, 4. Телефон: +7 (3812) 23-48-83.

Freepik.com

Парк «СОВОК»

Горнолыжный парк в городской черте, расположенный в парке «Советский», где развивается сноубординг, горные лыжи и тюбинг. Имеется подъемник, прокат сноубордов, тюбингов. Есть сноуборд-школа.

Правила проката:

Тюбинг – 3 тыс. руб. или документ с фото (кроме удостоверений, студенческих билетов, пропусков) или под залог мобильной техники.

Сноуборд – залоговая сумма или документ с фото (кроме удостоверений, студенческих билетов, пропусков).

Тюбинг с подъемником: 30 минут – 600, час – 1000.

Сноуборд в прокат: на 2 часа для взрослых – 1200, для детей – 1000.

Со своим сноубордом/лыжами: для взрослых – 1000, детский – 800.

Инструктор по сноуборду/лыжам – 2 500 руб./час.

Часы работы: пнд – выходной, будни – с 12.00 до 21.00, сб. и вскр., праздники – с 11.00 до 22.00.

Телефон: +7 (3812) 509-641

Freepik.com

Горнолыжный комплекс «Сапфир»

Парк работает в Советском парке, здесь можно арендовать лыжи или сноуборд для активного отдыха.

Стоимость аренды зависит от дня недели. В будни лыжи на два часа обойдутся в 600 рублей, а на четыре часа – в 900 рублей. В выходные цены будут выше: 900 рублей за два часа и 1400 рублей за четыре часа катания.

Комплекс работает каждый день, с 11.00 до 23.00.

Природный парк «Птичья гавань»

Каток и лыжная трасса есть, но на этой локации особый порядок поведения: запрещено слушать громко музыку с личных телефонов и портативных колонок.

Парк работает с понедельника по воскресенье с 11.00 до 20.00. Последняя выдача инвентаря в 19.00. Инвентарь выдается в аренду под залог документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение).

В прокат можно взять:

лыжи взрослые – 150 руб.,

лыжи детские – 100 руб.,

тюбинг – 150 руб.,

санки-ледянки – 50 руб.

Выход на лед и лыжную трассу бесплатный. Для посетителей со своими лыжами и коньками возможна аренда ячейки для хранения личных вещей – 150 руб./час.

Адрес: ул. Енисейская, 1 к.2. Телефон: +7 (913) 610-01-44.

Freepik.com

Стадион «Красная Звезда»

Лыжная трасса находится в парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Вход свободный. Прокат в праздники 150/200 руб. полчаса/час. В четверг – выходной.

Адрес: ул. Масленникова, 142/1.

Спортивный комплекс «Юность» имени С. С. Бовкуна

Лыжи с металлическим креплением – 150 рублей;

Лыжи с системным креплением – 190 рублей.

Расписание работы проката:

Пятница – с 14.00 до 19.00;

Выходные (сб. и вс.) и праздничные дни – с 10.00 до 19.00.

Адрес: г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 223. Телефон: +7 (3812) 32-22-16.

omskinform.ru

Парк 300-летия Омска

Прокат лыж находится в помещении сторожа возле футбольной площадки в середине парка.

Стоимость – 120 рублей/час.

Льготники и дети до 14 лет – 70 рублей/час.

Семейный абонемент (мама, папа и один ребенок) – 250 руб/час.

Адрес: ул. Ватутина, 21/1

Парк Победы

Обычно лыжники сами прокладывают лыжню в парке Победы. Стартовая точка – часовня на входе в парк.

Здесь есть длинные лыжные трассы и даже горки для тех, кто любит экстремальное катание. Проката в этом парке нет.

Freepik.com

Сноупарк «Крутая Горка»

В парке есть две трассы СуперТюба, оборудованные подъемником, и детский тюбинг-парк с пешим подъемом. Также работают: каток, лыжня, кофе-бар «Батарейка».

Режим работы:

Пн-вт нерабочие дни;

Ср-пт – 12:00–22:00;

Сб – 10:00–21:00;

Вс – 10:00–21:00.

Тюбинг работает в субботу и воскресенье с 12.00 до 19.00. Обратите внимание: в будние дни тюбинг не работает!

Адрес: мкр. Крутая Горка, ул. Полтавцева, 2/1.

Лыжная база «Авангард»

Лыжная база располагается на берегу затона Иртыша, в районе пляжа Ленинского округа. Есть трассы протяженностью 1,3 и 5 км.

Стоимость проката лыж:

для взрослых – 150 рублей,

для детей – 100 рублей.

Раздевалка – 60 рублей.

График работы: ежедневно с 9.00 до 18.00

Адрес: ул. Красной звезды 1-я, 90/1

«Экстрим парк СибГУФК»

Имеются взрослые и детские тюбинговые трассы, прокат горнолыжного и сноубордического снаряжения, работают профессиональные инструкторы. По выходным – фуд-корт.

Прокат тюбинга стоит 800 рублей/час, за полчаса – 400 руб. Компания из 10 человек может взять инструктора на 2 часа за 4 000 руб. Горнолыжный – инвентарь, сноуборд с ботинками на одного человека – по будням можно взять напрокат за 600 руб., в выходные – за 900 руб. И два часа кататься на склонах парка.

Разовый подъем на бугельной канатке стоит 60 рублей.

Адрес: ул. 1-я Кожевенная, 43.