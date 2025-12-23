Быстрая омская бабушка в последний момент вернула деньги, украденные мошенниками

Преступникам не удалось вовремя провернуть вещевой дроппинг.

Фото создано при помощи ИИ

Начальник управления по борьбе с киберпреступлениями полиции Омской области Анатолий Гиль рассказал корреспонденту «Омск-информа» историю пенсионерки, у которой мошенники не так давно похитили 375 тысяч рублей. Однако деньги удалось вернуть в тот же день. И все благодаря быстрым действиям самой омички и полицейских.

Преступник позвонил пенсионерке и представился работником оператора сотовой связи. Он сообщил, что у женщины истекает договор и, когда это произойдет, ее сим-карту заблокируют.

– Бабушка была осведомлена о схемах мошенничества. Как она рассказывала, ей постоянно звонили, пытались обмануть. Она не велась. Но об этой схеме она не знала, – рассказал Анатолий Гиль.

Пенсионерка, конечно, захотела сохранить сим-карту. Ей предложили два варианта: либо идти в офис оператора и стоять там в очереди, либо сделать все онлайн. Конечно, она выбрала второй вариант.

Тогда пожилой женщине в мессенджере прислали на подпись якобы договор с оператором. Пенсионерка скачала файл, который оказался приложением для удаленного доступа к телефону. Бабушка этого не поняла и установила приложение. Мошенник сразу перезвонил и сказал, что все нормально, теперь оператор сам все сделает. Омичке лишь нужно погасить экран и пока не пользоваться телефоном.

Как рассказал полицейский, при удаленном доступе к телефону на экране видны действия мошенников. Именно поэтому они просят выключить экран и идти заниматься другими делами.

Мошенники вошли в приложение банка омички, получив пароль в сообщении. Сначала они попытались купить на деньги пенсионерки криптовалюту, но продавец что-то заподозрил и сделка не состоялась. Потом преступники решили купить телевизор в Казани.

– Это вещевой дроппинг. Мошенники покупают какую-то технику в магазинах, а потом перепродают с небольшой уценкой, – отметил Гиль.

Однако бабушка вовремя заподозрила неладное, увидела, что пропали деньги, и сразу отправилась в полицию. Полицейские решили сначала отключить удаленный доступ, но при попытке это сделать, настройки телефона закрывались.

– Мы быстро созвонились со службой безопасности магазина, они операцию заблокировали буквально за 15 минут до того, как человек пришел забирать телевизор. Если бы бабушка посидела, поплакала и пришла бы к нам только через три дня, то мошенники успели бы все забрать, – рассказал полицейский.

Деньги женщине вернули в тот же день. Однако не всегда все заканчивается так удачно.

– Часто дроппер уже находится у банкомата и снятие денег происходит в течение 15 минут. Но иногда у них не сразу получается найти свободную карту, свободного дропера. Тогда снятие может затянуться даже на несколько дней. Скорость зависит и от суммы: если сумма большая, то мошенникам обычно нужно больше времени, – рассказал начальник управления.

Отметим, что мошенники похищают деньги и с помощью других вредоносных программ. Обычно омичи скачивают такие программы в Telegram-каналах.