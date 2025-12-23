Омск-Информ
·Общество

В центре Омска впервые приземлился вертолет

Вертолетная площадка появилась на улице Партизанской.

В самом центре города Омска совершил посадку вертолет. Это произошло сегодня, на площадке федеральной автошколы «Вектор» на улице Партизанской.

За штурвалом оказался основатель учебного заведения Семен Сокур.

– Новая вертолетная площадка предназначена в первую очередь для поисково-спасательных групп, – уточняет телеграм-канал «Омск_путеводитель».

Содействие в организации вертолетной площадки оказали городские и областные власти.

