В Омске за 100 млн продают деревянный банный комплекс с бассейнами

Сейчас здесь строится еще один банный номер.

Фото: yandex.ru/maps

В Омске на продажу выставлен действующий физкультурно-оздоровительный центр, расположенный по адресу: ул. 3-я Енисейская, 30, на Левом берегу. Соответствующее объявление размещено на популярном сайте по продаже недвижимости.

На участке площадью 4,1 тыс. кв. м расположены 4 гостиничных номера, 8 современных банных номеров, еще одна баня, находящаяся в процессе строительства, и 3 бассейна. Также на территории комплекса своя подстанция, а участок подключен к водопроводу и канализации.

В объявлении не указано, но речь идет о комплексе «Бани на Енисейской». Готовый бизнес продавец оценил в 100 млн рублей.