Экономика/Бизнес

Подрядчика на мосту у Телецентра в Омске хотят обанкротить

О таком намерении сообщила организация, сдающая в аренду технику.

Представители компании «А1», сдающей в аренду строительную технику, заявили о намерении требовать банкротства компании «Стройтраст». Сколько подрядчик, ремонтирующий мост у Телецентра, задолжал «А1», не сообщается.

Отметим, что «А1» уже заявляла о таком намерении в октябре 2025 года. Однако иск о банкротстве так и не последовал. «А1» лишь потребовала взыскать 8,55 млн рублей.

Напомним, в начале декабря работники «Стройтраста», задействованные при ремонте моста, пожаловались на задержку зарплат. Однако почти сразу после жалобы зарплаты строителям выплатили.

