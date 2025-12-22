Омск-Информ
·Общество

В Омске насчитали три дома с угрозой обрушения

Межведомственная комиссия признала многоэтажки непригодными для проживания.

Три дома в разных районах Омска признаны непригодными для проживания. Такое постановление подписал мэр Омска в четверг, 18 декабря.

Согласно документу, грозят обрушением многоэтажки по улице 11-я Линия, 102,  в Центральном округе, на пересечении улиц 2-я Кировская и Семипалатинская, 28/13, в Кировском округе, по ул. 17-я Рабочая, 57, в Октябрьском округе.

Основанием для признания этих помещений непригодными для проживания стало заключение межведомственной комиссии от 21 ноября 2025 года. Как правило, причиной такого решения становится угроза обрушения конструкций здания. Как скоро расселят жильцов и произошло ли это уже, неизвестно.

