Перед Новым годом в Омске отменят десятки автобусных рейсов

Изменения вызваны снижением пассажиропотока в праздничные дни.

АО «Омскоблавтотранс» объявило об отмене нескольких десятков рейсов, которые совершаются с Омского автовокзала. Изменения вводятся с 26 декабря 2025 года по 8 января 2026 года, в этот период прогнозируется снижение пассажиропотока.

– На основании обращений, поступивших от перевозчиков, в связи с прогнозируемым изменением пассажиропотока на регулярных маршрутах внесены корректировки в расписания движения по маршрутам с отправлением от Омского автовокзала, – говорится в сообщении транспортного предприятия.

Так, 31 декабря, рейс по международному маршруту «Омск – Павлодар» будет отправлен с Омского автовокзала не в 15.00, а в полдень, чтобы пассажиры успели к новогоднему столу. Остальные рейсы будут отменены:

01.01.2026 и 02.01.2026 отменен рейс по международному маршруту «Омск – Павлодар» (ТОО «ПавлодарИнтерBUS») с отправлением от Омского автовокзала в 15:00;

01.01.2026 и 02.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Мельничное» (ИП Кусаинов К.Ж.) с отправлением от Омского автовокзала в 07:10 и 16:50;

01.01.2026 и 02.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Красная Горка» (ИП Кусаинов К.Ж.) с отправлением от Омского автовокзала в 08:20 и 13:20;

01.01.2026 и 02.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Павлоградка» (ИП Кусаинов К.Ж.) с отправлением от Омского автовокзала в 08:00, 09:50, 12:50, 14:00, 14:40, 15:20, 16:20, 18:50;

03.01.2026 и 04.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Павлоградка» (ИП Кусаинов К.Ж.) с отправлением от Омского автовокзала в 14:40, 16:20;

01.01.2026, 02.01.2026 и 07.01.2026 отменены рейсы по маршрутам: «Омск – Новоильинка» (ООО «Полтавскавтотранс») с отправлением от Омского автовокзала в 15:40, «Омск – Еремеевка» (ООО «Полтавскавтотранс») с отправлением от Омского автовокзала в 16:10 и «Омск – Красногорка» (ООО «Полтавскавтотранс») с отправлением от Омского автовокзала в 17:30;

с 01.01.2026 по 04.01.2026 отменены рейсы по маршрутам: «Омск – Зимино» (ИП Жогликов А.Д.) с отправлением от Омского автовокзала в 12:50, «Омск – Новокарасук» (ИП Жогликов А.Д.) с отправлением от Омского автовокзала в 14:50, «Омск – Пушкино» (ИП Жогликов А.Д.) с отправлением от Омского автовокзала в 17:00;

01.01.2026 отменен рейс по маршруту «Омск – Крутинка» (ИП Жогликов А.Д.) с отправлением от Омского автовокзала в 18:30;

01.01.2026 и 02.01.2026 отменен рейс по маршруту «Омск – Тюкалинск» (ИП Жогликов А.Д.) с отправлением от Омского автовокзала в 12:10;

с 01.01.2026 по 02.01.2026 отменены рейсы по маршрутам: «Омск – Чаунино» (ИП Гофман И.Ю.) с отправлением от Омского автовокзала в 08:50, «Омск – Октябрьский» (ИП Гофман И.Ю.) с отправлением от Омского автовокзала в 11:20 и 18:00, «Омск – Тавричанка» (ИП Гофман И.Ю.) с отправлением от Омского автовокзала в 18:20, «Омск – Старосолдатское» (ИП Гофман И.Ю.) с отправлением от Омского автовокзала в 14:30;

30.12. 2025 отменен рейс по маршруту «Омск – Астана» (ИП Коробейников Д.Н.) с отправлением от Омского автовокзала в 21:20;

30.12.2025 отменен рейс по маршруту «Омск – Ханты-Мансийск» (ИП Коробейников Д.Н.) с отправлением от Омского автовокзала в 16:20;

31.12.2025 отменены рейсы по маршрутам: «Омск – Сургут» (ИП Коробейников Д.Н.) с отправлением от Омского автовокзала в 17:00;

с 31.12.2025 по 02.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Сургут» (ИП Коробейников Д.Н.) с отправлением от Омского автовокзала в 16:40;

31.12.2025 и 01.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Ханты-Мансийск» (ИП Коробейников Д.Н.) с отправлением от Омского автовокзала в 16:20;

с 01.01.2026 по 08.01.2026 и с 10.01.2026 по 11.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Татарка» (ООО «Черлакавтотранс») с отправлением от Омского автовокзала в 15:20;

С 01.01.2026 по 15.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Южно-Подольск» (ООО «Черлакавтотранс») с отправлением в 15:40;

01.01.2026 отменен рейс по маршруту «Омск – Рождественка» (ООО «Нижнеомское ПТП») с отправлением от Омского автовокзала в 16:00;

01.01.2026 и 02.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Нижняя Омка» (ООО «Нижнеомское ПТП») с отправлением от Омского автовокзала в 13:20 и 19:00;

01.01.2026 отменен рейс по маршруту «Омск – Нижняя Омка» (ООО «Нижнеомское ПТП») с отправлением от Омского автовокзала в 19:00;

02.01.2026 отменен рейс по маршруту «Омск – Нижняя Омка» (ООО «Нижнеомское ПТП») с отправлением от Омского автовокзала в 20:00;

01.01.2026 и 02.01.2026 организованы дополнительные рейсы по маршруту «Омск - Нижняя Омка» (ООО «Нижнеомское ПТП») с отправлением от Омского автовокзала в 16:00;

03.01.2026 организован дополнительный рейс по маршруту «Омск – Рождественка» (ООО «Нижнеомское ПТП») с отправлением от Омского автовокзала в 16:00;

05.01.2026 и 09.01.2026 рейсы по маршруту «Омск – Нижняя Омка» (ООО «Нижнеомское ПТП») с отправлением от Омского автовокзала в 20:00 перенесен с отправлением в 19:00;

31.12.2025 отменен рейс по маршруту «Омск – Камышловский» (ИП Пятак С.А.) с отправлением от Омского автовокзала в 19:50;

01.01.2026 и 02.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Камышловский» (ИП Пятак С.А.) с отправлением от Омского автовокзала в 08:50, 13:50, 17:05 и 19:50;

с 29.12.2025 по 04.01.2026 отменены рейсы по международному маршруту «Омск – Петропавловск» (ИП Щербаков Н.А.) с отправлением от Омского автовокзала в 16:50;

31.12.2025 отменен рейс по международному маршруту «Омск – Семипалатинск» (ИП Дубинский Д.В.) с отправлением от Омского автовокзала в 19:00;

с 01.01.2026 по 11.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Русская поляна» (ИП Петухов И.Н.) с отправлением от Омского автовокзала в 09:00;

01.01.2026 и 02.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Тара» (ИП Гукасян Х.М.) с отправлением от Омского автовокзала в 07:10, 09:30, 11:30, 13:00, 16:00 и 18:00;

02.01.2026 и 04.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Большеречье» (ООО «Большеречьеавтотранс») с отправлением от Омского автовокзала в 18:30;

05.01.2026 отменен рейс по маршруту «Омск – Ингалы» (ООО «Большеречьеавтотранс») с отправлением от Омского автовокзала в 14:30;

с 01.01.2026 по 03.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Почекуево» (ООО «Большеречьеавтотранс») с отправлением от Омского автовокзала в 16:10;

01.01.2026 отменен рейс по маршруту «Омск – Становка» (ИП Локотков М.В.) с отправлением от Омского автовокзала в 14:30;

с 30.12.2025 по 02.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Муромцево» (ИП Трофимчук В.М) с отправлением от Омского автовокзала в 12:30;

29.12.2025, 31.12.2025 и 01.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Муромцево – Поречье» (ИП Трофимчук В.М.) с отправлением от Омского автовокзала в 16:30;

26.12.2025, 30.12.2025 и 01.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Окунево» (ИП Трофимчук В.М.) с отправлением от Омского автовокзала в 15:00;

01.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Любинский» (ИП Трофимчук В.М) с отправлением от Омского автовокзала в 07:00, 07:30, 08:30, 09:00, 10:00, 10:30, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:00, 18:00, 18:30, 19:30, 20:00;

с 02.01.2025 по 10.01.2025 отменены рейсы по маршруту «Омск – Любинский» (ИП Трофимчук В.М.) с отправлением от Омского автовокзала в 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30, 19:30;

с 01.01.2026 по 05.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Новоархангелка» (ИП Трофимчук В.М.) с отправлением от Омского автовокзала в 09:20, 13:30, 18:00;

01.01.2026 и 02.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск-Новоархангелка» (ИП Трофимчук В.М.) с отправлением от Омского автовокзала в 10:30, 16:00;

01.01.2026 отменить рейс по маршруту «Омск - Новоархангелка» (ИП Трофимчук В.М) с отправлением от Омского автовокзала 19:00;

02.01.2026 отменить рейс по маршруту «Омск - Новоархангелка» (ИП Трофимчук В.М.) с отправлением от Омского автовокзала 20:00;

с 01.01.2026 по 02.01.2026 и с 05.01.2026 по 08.01.2026 отменен рейс по маршруту «Омск – Полтавка» (ИП Трофимчук В.М.) с отправлением от Омского автовокзала в 09:30;

01.01.2026 и 02.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Полтавка» (ИП Трофимчук В.М.) с отправлением от Омского автовокзала в 08:30, 10:30, 14:00, 17:00, 18:30;

01.01.2026, 03.01.2026, 06.01.2026 и 08.01.2026 отменен рейс по маршруту «Омск – Полтавка» (ИП Трофимчук В.М.) с отправлением от Омского автовокзала в 13:00;

с 02.01.2026 по 04.01.2026 отменен рейс по маршруту «Омск – Полтавка» (ИП Трофимчук В.М.) с отправлением от Омского автовокзала в 07:30;

с 05.01.2026 по 08.01.2026 отменен рейс по маршруту «Омск – Полтавка» (ИП Трофимчук В.М.) с отправлением от Омского автовокзала в 15:00;

с 03.01.2026 по 05.01.2026 и 07.01.2026 отменен рейс по маршруту «Омск – Полтавка» (ИП Трофимчук В.М.) с отправлением от Омского автовокзала в 16:00;

с 02.01.2026 по 04.01.2026 отменен рейс по маршруту «Омск – Полтавка» (ИП Трофимчук В.М.) с отправлением от Омского автовокзала в 20:00;

01.01.2026 отменены рейсы по маршрутам: «Омск – Малокулачье» (ИП Залялитдинов Ф.Ф.) с отправлением от Омского автовокзала в 07:20, «Омск – Колос» (ИП Залялитдинов Ф.Ф.) с отправлением от Омского автовокзала в 07:50, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 19:00 и 20:00;

с 02.01.2026 по 11.01.2026 отменены рейсы по маршрутам: «Омск – Малокулачье» (ИП Залялитдинов Ф.Ф.) с отправлением от Омского автовокзала в 07:20, «Омск – Колос» (ИП Залялитдинов Ф.Ф.) с отправлением от Омского автовокзала в 07:50, 10:00, 13:00, 15:00 и 17:30;

01.01.2026 отменены рейсы по маршруту «Омск – Седельниково» (ИП Лисин А.Н.) с отправлением от Омского автовокзала в 14:20 и 17:20;

с 01.01.2026 по 03.01.2026 отменены рейсы по маршрутам: «Омск – Муромцево» (ИП Лисин А.Н.) с отправлением от Омского автовокзала в 10:10 и 13:50, «Омск – Окунево» (ИП Лисин А.Н.) с отправлением от Омского автовокзала в 15:30;

с 01.01.2026 по 04.01.2026 отменены рейсы по маршрутам: «Омск – Красное Знамя» (ИП Лисин А.Н.) с отправлением от Омского автовокзала в 17:50, «Омск – Гвоздевка» (ИП Лисин А.Н.) с отправлением от Омского автовокзала в 17:20.

При этом со 2 по 11 января ИП Залялитдинов Ф.Ф. организует дополнительные рейсы по маршруту «Омск – Колос» с отправлением от Омского автовокзала в 09:00 и 17:00.