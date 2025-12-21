Омские власти потратят 3 миллиона на новогоднюю ночь

Большая часть средств пойдет на светозвуковое сопровождение и концерт.

Фото: Omskinform.ru

Названа сумма затрат на ледяной городок в Омской крепости и на организацию новогодней ночи в этой локации. Здесь в этом году 28 декабря откроется главная городская елка.

Как явствует из материалов на сайте госзакупок, изготовление, обслуживание и демонтаж ледяных фигур «Горка для детей», «Чаша», «Ракушка с жемчужинами», «Снегирь» ограждение конструкции «Воздушный шар» и фотозоны «Облака» обойдется в 1,3 млн рублей.

Еще 1,9 млн рублей власти израсходуют на новогоднюю ночь: светозвуковое сопровождение и праздничный концерт.