Для прогулок и фото: показываем самые новогодние места Омска

Приближается Новый год, а с ним и новогодние праздники. Городские власти подготовили карту главных мероприятий, а «Омск-информ» составил список мест, где можно погулять среди красивого или просто пофотографироваться. Во многие места идти лучше, конечно, вечером, когда горят все огни.
Омская крепость
На набережной около Омской крепости развернулся целый ледовый городок. Его строили с середины декабря. Это одно из немногих мест, где интересно должно быть даже днем.
Однако не только ради ледового городка стоит заглянуть в крепость. Здесь можно найти и конструкцию в виде большого воздушного шара с надписью «Омск», и светящиеся фигуры ангелов, и, конечно, новогоднюю ель, украшенную гирляндой из звезд.
Гирляндами также украсили и Тобольские ворота, и здания вокруг.
Сквер Дзержинского
В сквере Дзержинского, что напротив мэрии, под вечер загорается синим световой фонтан. Там же в этом году установили надпись «Омск» из ярких новогодних шаров.
Чуть поодаль, в сторону драматического театра, горит конструкция в виде праздничной елки. У скамеек – украшения в виде елок, но огнями они не подсвечены.
Гирляндами украшен и Городской сад неподалеку от Театра юного зрителя.
Елки всех мастей
Украшением Омска к новогодним праздникам занимались не только городские власти, но и бизнес. Если пройти по улице Ленина, со всех сторон можно увидеть гирлянды, шары и даже новогодние елки, украшающие территорию магазинов и кафе.
Большие новогодние елки можно найти около скульптуры «Степаныч» и в Камергерском переулке. Елки всех мастей стоят у торговых центров, около спортивных объектов, на открытых катках, в парках.
Световые фонтаны
Отметим, что световые фонтаны есть не только в сквере Дзержинского и в Омской крепости. Такие конструкции появились Больничном переулке, в скверах «Первомайский», на Театральной площади, в парке имени 30-летия ВЛКСМ.
В общем, красиво украшенных мест в центре Омска немало. Есть и где погулять, и где сделать яркие фотографии. С наступающим!