Для прогулок и фото: показываем самые новогодние места Омска

Ярче всего гирляндами сияет центр города.

Фото: Omskinform.ru

Приближается Новый год, а с ним и новогодние праздники. Городские власти подготовили карту главных мероприятий, а «Омск-информ» составил список мест, где можно погулять среди красивого или просто пофотографироваться. Во многие места идти лучше, конечно, вечером, когда горят все огни.

Омская крепость

Фото: Omskinform.ru

На набережной около Омской крепости развернулся целый ледовый городок. Его строили с середины декабря. Это одно из немногих мест, где интересно должно быть даже днем.

Однако не только ради ледового городка стоит заглянуть в крепость. Здесь можно найти и конструкцию в виде большого воздушного шара с надписью «Омск», и светящиеся фигуры ангелов, и, конечно, новогоднюю ель, украшенную гирляндой из звезд.

Фото: Omskinform.ru

Гирляндами также украсили и Тобольские ворота, и здания вокруг.

Сквер Дзержинского

Фото: Omskinform.ru

В сквере Дзержинского, что напротив мэрии, под вечер загорается синим световой фонтан. Там же в этом году установили надпись «Омск» из ярких новогодних шаров.

Чуть поодаль, в сторону драматического театра, горит конструкция в виде праздничной елки. У скамеек – украшения в виде елок, но огнями они не подсвечены.

Фото: Omskinform.ru

Гирляндами украшен и Городской сад неподалеку от Театра юного зрителя.

Фото: Omskinform.ru

Елки всех мастей

Украшением Омска к новогодним праздникам занимались не только городские власти, но и бизнес. Если пройти по улице Ленина, со всех сторон можно увидеть гирлянды, шары и даже новогодние елки, украшающие территорию магазинов и кафе.

Омск: vk.com/omsk_putevoditel

Большие новогодние елки можно найти около скульптуры «Степаныч» и в Камергерском переулке. Елки всех мастей стоят у торговых центров, около спортивных объектов, на открытых катках, в парках.

Световые фонтаны

Фото: Omskinform.ru

Отметим, что световые фонтаны есть не только в сквере Дзержинского и в Омской крепости. Такие конструкции появились Больничном переулке, в скверах «Первомайский», на Театральной площади, в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

В общем, красиво украшенных мест в центре Омска немало. Есть и где погулять, и где сделать яркие фотографии. С наступающим!