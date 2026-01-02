Врач предупредила омичей об опасности карнавальных линз

Риск тяжелых осложнений возможен из-за отсутствия подбора, должного ухода и неправильного обращения.

Так называемые карнавальные линзы представляют серьезную опасность для глаз, заявила доцент кафедры офтальмологии Омского государственной медицинского университета, кандидат медицинских наук Евгения Молчанова.

Стоят они незначительных денег, чем привлекают подростков, которые любят косплеить. Например, уже несколько лет популярны линзы «кошачий глаз».

– Покупая такие линзы, дети рискуют приобрести тяжелое глазное заболевание, такое как кератит, или язва роговицы. Эти контактные линзы, так называемые карнавальные, изготовлены из материала, который не пропускает кислород – это гидрогель, – предупреждает Молчанова. – Кроме этого, на эту линзу еще наносится краска, а глазу, роговице, необходим все время кислород. Кроме этого, дырочка, через которую можно смотреть, достаточно узкая, и это ограничивает поле зрения.

В этих линзах нельзя водить автомобиль, потому что цветопередача при нанесении нескольких слоев краски видоизменяется. Ношение линз строго регламентировано по времени – не более 1–3 часов в день.

– Если человек, надевший эти линзы, чувствует какой-то дискомфорт при их ношении, они должны быть незамедлительно сняты. Глаз должен быть либо промыт, либо закапаны увлажняющие капли, и нужно обратиться в кабинет неотложной помощи в глазной больнице для того, чтобы была произведена оценка степени тяжести повреждений глаза этой контактной линзой, – поясняет кандидат медицинских наук.

Кабинет неотложной помощи круглосуточно работает в областной офтальмологической больнице им. В. П. Выходцева. Он находится на первом этаже корпуса стационара по ул. Лермонтова, 60 (вход с ул. Степной).