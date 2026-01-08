Омичей предупредили об опасности просмотра телевизора в темноте

В комнате, где установлен ТВ, следует предусмотреть дополнительное освещение.

Омские офтальмологи рассказали, почему просмотр телевизора с выключенным освещением вреден для здоровья. Это актуально для периода новогодних праздников, когда люди «залпом» смотрят «пропущенные» за год сериалы и пересматривают любимые фильмы.

– По поводу просмотров сериалов в новогодние дни всю ночь в темноте, то, если вам кажется, что это более комфортный уровень, на самом деле – нет, – говорит доцент кафедры офтальмологии Омского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Евгения Молчанова. – Всегда нужен какой-то дополнительный источник освещения помещения. Этот свет не должен быть сильно ярким, но в целом помещение должно быть освещено.

Офтальмолог рекомендует соблюдать правила просмотра: телевизор должен быть расположен на комфортном для глаз расстоянии в 3–5 метров. Если речь идет о просмотре через ноутбук, то лучше присесть за стол, правильно расположив руки и ноги. Должны соблюдаться прямые углы между бедром и голенью, должен определенным образом соблюдаться угол наклона позвоночника.

– От всех экранных устройств есть излучение синего света, оно тоже оказывает неблагоприятное воздействие как на глаза, так и в целом на нервную систему человека, потому что меняет циркадные ритмы – внутренние биологические часы, которые регулируют периоды сна и бодрствования. Чтобы хорошо выспаться, за два часа до сна вообще рекомендуется не использовать никакие экранные устройства, – говорит Молчанова.

Врач также добавила, что в продаже имеются очки, линзы которых защищают от синего света. Это хороший вариант для тех, кто собрался пересмотреть сериалы за весь 2025 год.