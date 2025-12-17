Омск-Информ
·Образование

Омским школьникам подняли минимальные баллы по ЕГЭ

Изменения коснулись сразу шести предметов, которые сдают большинство выпускников.

Минобрнауки России установило минимальные баллы ЕГЭ, с которыми абитуриенты смогут поступать в подведомственные министерству вузы в 2026/2027 учебном году.

Согласно документу, минимальный порог в 40 баллов установлен по русскому языку, профильной математике, литературе, биологии, истории, иностранному языку, химии и географии. По ряду других предметов требования выше: физику нужно сдать минимум на 41 балл, обществознание – на 45, а информатику – на 46 баллов.

В результате изменения коснулись шести дисциплин: по информатике и физике минимальные баллы выросли на два, по биологии и химии – на один, по истории – на четыре, а по иностранному языку – сразу на десять баллов.

Ранее и.о. ректора ОмГУ Иван Крот рассказывал о последствиях ограничения числа платных мест для студентов, неудачно сдавших ЕГЭ.

