Желтый пилинг, кремы и бальзамы: омичкам рассказали об уходе за кожей лица зимой

Специалист рассказала, что нужно для здоровой и красивой кожи в холодный сезон.

Фото: Freepik.com

Зима – особое время для ухода за кожей лица. Холод, ветер, сухой воздух помещений и резкая смена температур создают дополнительную нагрузку на кожу, делая ее уязвимой к раздражениям, сухости и шелушению. Именно зимой кожа нуждается в особенном внимании и грамотном уходе.

Профессиональный косметолог-эстетист из Омска Ольга Хрестьянович в беседе с «Омск-информом» рассказала, какие процедуры, средства и методы помогают поддерживать красоту и здоровье кожи в холодное время года.

Фото: Freepik.com

По словам специалиста, любой курс лучше начинать с чистки лица, так как после нее другие процедуры будут более эффективны.

– На первом этапе лицо очищается от ороговевших клеток, кожного сала и загрязнений с помощью специального ультразвукового аппарата. Затем следует механический этап. Проще говоря, ручное очищение пор от комедонов и воспалений. После этого любые процедуры принесут наилучший результат, – рассказала косметолог.

Самым эффективным пилингом во время зимы специалист назвала ретиноевый или, другими словами, желтый пилинг. Средство мягко обновляет кожу, уменьшает пигментацию, сглаживает мелкие морщины и стимулирует выработку коллагена.

Фото: Freepik.com

– Желтый пилинг делается только в осенне-зимний период, потому что при активном воздействии солнечных лучей он может дать обратную реакцию и вызвать гиперпигментацию, – объяснила Ольга Хрестьянович.

Также, по словам косметолога, зима – идеальное время для удаления доброкачественных новообразований на коже.

– В зимнее время года минимальный риск осложнений при удалении папиллом и ангиом, поскольку кожа защищена одеждой от солнца и меньше потеет. Это способствует скорейшему заживлению, не оставляя пятен и рубцов, – объяснила Ольга.

Если возможности посещать косметолога нет, специалист посоветовала придерживаться простых рекомендаций. Так, важно защищать кожу лица от солнца даже в пасмурные дни, используя крем с содержанием SPF не менее 30.

Фото: Freepik.com

Особое внимание стоит уделить уходу за руками и губами, применяя смягчающие и питательные бальзамы и кремы.

– Регулярно наносите бальзамы и кремы, защищающие кожу от морозного воздуха и ветра. Лучше всего подойдут средства с церамидами, гиалуроновой кислотой и мочевиной, – уточнила косметолог.

Немаловажным фактором специалист назвала питание и питье. Она советует включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами, такие как овощи, орехи и рыба, а также пить не меньше 1,5–2 литров воды в день для поддержания водного баланса.

Наконец, в домашних условиях Ольга Хрестьянович советует использовать мягкие средства для очищения, такие как пенки и молочко с натуральными маслами и ненасыщенными жирами. Агрессивные скрабы и спиртосодержащие тоники, по словам специалиста, могут повредить кожный покров и усилить шелушение.