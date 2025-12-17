В Омске юридический факультет ОмГУ провел крупнейшее за 20 лет обновление учебной базы

На юридическом факультете ОмГУ имени Ф. М. Достоевского завершилось самое масштабное за два десятилетия обновление материально-технической базы, направленное на усиление практической подготовки будущих юристов и следователей.

Фото: Глеб Кужелев

В Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского полностью модернизировали специализированные лаборатории, учебно-методические кабинеты и полигоны кафедры уголовного процесса и криминалистики. Обновление стало крупнейшим за последние 20 лет и позволило вывести практическую подготовку студентов на новый уровень.

– Инвестиции в инфраструктуру ведущих факультетов – это инвестиции в будущее правовой системы страны, – отметил и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт. – Мы понимаем, что юрист XXI века, особенно в сфере уголовного процесса, должен быть знаком с цифровыми технологиями и современными методами работы. Обновленная база юридического факультета позволяет давать глубокие теоретические знания и практические навыки и выпускать специалистов, готовых к решению сложных практических задач с первого дня работы. Поддержка такого уровня – наш вклад в укрепление кадрового потенциала правоохранительных органов и судебной системы.

В университете модернизировали трасологическую лабораторию, оснастив ее цифровыми микроскопами, следственными чемоданами, комплектами для гипсовых слепков, ультрафиолетовыми лампами и металлоискателями. Здесь студенты изучают следы рук, обуви и орудий взлома, работают с вещественными доказательствами, осваивают дактилоскопические и баллистические исследования.

Кроме того, на факультете появились два полноценных учебных полигона, где моделируются реальные следственные ситуации. Будущие специалисты отрабатывают осмотр места происшествия, фото- и видеофиксацию, обыск, выемку и проведение следственного эксперимента. Обновлены также кабинеты уголовного процесса, прокурорского надзора и криминалистики, а новые информационные стенды отражают развитие уголовно-процессуального права в России.

Фото: Глеб Кужелев

– Благодаря поддержке ректора Ивана Ивановича Кротта мы совершили качественный скачок в оснащении кафедры, – подчеркнул заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Владимир Азаров. – К нам пришла новейшая криминалистическая техника, и мы наконец достроили второй полигон для полноценных практических занятий по тактике, методике и технике расследования. Мы намерены и дальше развиваться на благо университета, делая все, чтобы нашим студентам было интересно учиться и чтобы они уверенно шли в профессию. Диплом юрфака ОмГУ имени Ф. М. Достоевского высоко ценится не только в Сибири, но и по всей России, ведь наш факультет обладает мощным потенциалом. Отдельная благодарность новому руководству университета за эту поддержку и помощь в укреплении материальной основы преподавания всех дисциплин кафедры.

Обновление материально-технической базы уже получило высокую оценку со стороны студентов, которые отмечают, что практические занятия стали максимально приближены к реальной работе следователей и экспертов.

Модернизация позволила сформировать на юридическом факультете ОмГУ уникальную для региона образовательную среду, в которой профессиональные навыки отрабатываются в условиях, близких к реальной следственной и экспертной практике.