Платный лед: где и за сколько покататься на коньках в Омске

Цены на катках заметно выросли по сравнению с прошлым годом.

Фото: Omskinform.ru Нынешней зимой из-за теплой погоды катки в Омске открылись позже обычного. Несмотря на это, в городе работает более двух десятков мест для катания на коньках на открытом воздухе с прокатом коньков, местами для переодевания и освещением.

За час катания (с прокатом коньков) взрослому омичу этой зимой придется заплатить от 300 до 650 рублей. Самыми дорогими оказались катки на «Зеленом острове» и возле СКК имени Блинова. Самые дешевые – у спортивного комплекса «Искра» и физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард».

«Омск-информ» подготовил обзор главных открытых катков города. Важно: для аренды коньков часто требуется оставить залог. Это могут быть паспорт, водительские права или деньги.

«Юность» (Богдана Хмельницкого, 221)

Фото: vk.com/sk_unost_omsk

Первым в этом году в Омске открылся каток спортивного комплекса «Юность». Он функционирует с 5 декабря и работает шесть дней в неделю, кроме понедельника.

Режим работы:

вторник – пятница – с 17:00 до 22:00;

суббота – воскресенье – с 14:00 до 22:00.

Выход на лед стоит 180 рублей. Для посетителей младше 7 лет – бесплатно. Прокат коньков обойдется еще в 220 рублей для взрослых и 100 рублей для детей до 7 лет.

Цены с прокатом:

400 рублей – для взрослых;

100 – для детей до 7 лет.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом цены выросли на 20–50 рублей. Раньше выход на лед стоил 130 рублей (дети до 7 лет – бесплатно). Прокат коньков – 170 рублей и 80 рублей соответственно.

«На Кольцевой» (2-я Кольцевая, 19/9а)

Фото: vk.com/parkkolcevoi

12 декабря открылся каток в парке «На Кольцевой». Он работает шесть дней в неделю, кроме воскресенья.

График работы:

понедельник – пятница – с 12:00 до 21:00,

суббота – с 10:00 до 21:00.

Выход на лед обойдется в 250 рублей для взрослых и 200 рублей для детей 5–14 лет (дети до 5 лет бесплатно). Прокат коньков стоит 250 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.

Цены с прокатом:

500 рублей – для взрослых;

400 – для детей 5 – 14 лет.

За год выход на лед и прокат коньков подорожали на 50 рублей.

«Мега» (Архитекторов, 35)

Фото: vk.com/mega_omsk/Анатолий Старомельник

С 12 декабря открылся и уличный каток у «Меги». Он работает ежедневно с 11:00 до 22:00.

Цены с прошлого года не изменились:

выход на лед – 300 рублей (безлимит);

час катания с прокатом коньков – 400 рублей;

безлимит с прокатом – 500 рублей;

заточка коньков – 200 рублей.

«Искра» (Гуртьева, 18а)

Каток спортивного комплекса «Искра» также открылся 12 декабря. Он работает со вторника по воскресенье:

вторник – пятница – с 14:00 до 20:00;

суббота – воскресенье – с 12:00 до 20:00.

Выход на лед обойдется в 100 рублей. Для детей 7–14 лет – 30 рублей. Прокат коньков – 200 рублей, для детей – 150 рублей. Заточка коньков – 200 рублей.

Цены с прокатом:

300 рублей – для взрослых;

180 рублей – для детей 7–14 лет.

«Тополиный» (70 лет Октября, 8/1)

С 13 декабря начал работать открытый каток спорткомплекса «Тополиный» около Ледовой арены им. Киселева.

Режим работы:

вторник – пятница – с 14:00 до 21:00;

суббота – воскресенье – с 17:00 до 21:00.

Цены:

выход на лед – 200 рублей;

с прокатом – 450 рублей;

заточка – за 300 рублей.

«На Королева» (Академика Королева, 20/1)

Каток в парке «На Королева» открылся 13 декабря. Он работает ежедневно с 11:00 до 22:00.

Цены:

выход на лед – 250 рублей;

с прокатом – 500 рублей.

Отметим, что в прошлом году выход на лед стоил 150 рублей, а прокат – 150 рублей в час.

«Энергия» (Челюскинцев, 98/1)

Открытый каток «Энергия» начал работать 15 декабря. Кататься здесь можно 7 дней в неделю:

понедельник – пятница – с 18:00 до 21:00

суббота – с 14:00 до 21:00

воскресенье – с 13:00 до 21:00.

Цены:

выход на лед – 200 рублей;

с прокатом – 400 рублей,

дети до 7 лет бесплатно.

Отметим, что раньше дети могли кататься на 100 рублей дешевле. Прокат также подорожал на 50 рублей.

«Советский»

Фото: vk.com/omsk_parks

Каток в Советском парке работает ежедневно с 17 декабря. Он открыт с 10:00 до 23:00.

Цены:

выход на лед – 400 рублей (безлимит);

с прокатом для взрослых – 500 рублей;

с прокатом для детей – 450 рублей.

«Октябрьский»

Фото: vk.com/omsk_parks

Каток в парке имени 30-летия ВЛКСМ также работает каждый день с 10:00 до 23:00.

Цены такие же, как в Советском парке:

выход на лед – 400 рублей (безлимит);

с прокатом для взрослых – 500 рублей;

с прокатом для детей – 450 рублей.

Парк «300-летия Омска» (Архитекторов, 14а/2)

Ежедневно с 10:00 до 23:00 работает и каток в парке «300-летия Омска». Цены здесь такие же, как в Советском и парке имени 30-летия ВЛКСМ:

выход на лед – 400 рублей (безлимит);

с прокатом для взрослых – 500 рублей;

с прокатом для детей – 450 рублей.

«Авангард» (25 лет Октября, 4)

Каток физкультурно-оздоровительного комплекса «Авангард» открылся 19 декабря. Он работает с 15:00 до 22:00.

Цены не изменились по сравнению с прошлым годом:

выход на лед – 150 рублей;

с прокатом – 300 рублей.

«Красная звезда» (Масленникова, 142/1)

С 19 декабря в Омске открылся каток «Красная звезда». Отметим, что это самый большой каток в городе. Его площадь достигает около 13 тыс. кв. м. За выходные каток могут посетить около 5000 человек.

Режим работы:

вторник – пятница – с 18:00 до 22:00;

суббота – воскресенье – с 15:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00.

Выход на лед в будни обойдется в 200 рублей, в выходные – в 300 рублей. Дети до 6 лет – бесплатно. Прокат коньков стоит еще 100 рублей.

Цены с прокатом:

300 рублей – в будни;

400 рублей – в выходные.

Отметим, что стоимость выхода на лед выросла на 100 рублей по сравнению с прошлым годом.

«Вокруг света» (Старозагородная роща, 10/1)

Фото: t.me/vokrugsvetapark

Каток в частном парке аттракционов «Вокруг света» на «Зеленом острове» открылся 20 декабря. Парк работает в будни с 12:00 до 23:00, в выходные и праздники – с 11:00 до 23:00.

Для взрослых выход на лед (безлимит) будет стоить 250 рублей в будни до 18:00, 350 рублей в будни после 18:00 и в выходные. Прокат коньков – 250 и 300 рублей в час соответственно. Льготникам обещают скидку 30 % на вход и прокат коньков.

Цены вместе с прокатом для взрослых:

500 рублей – в будни до 18:00;

650 рублей – в будни после 18:00 и в выходные.

Для детей выход на лед обойдется в 150 рублей в будни до 18:00, 200 рублей в будни после 18:00 и в выходные. Прокат коньков – 200 и 250 рублей соответственно.

Цены вместе с прокатом для детей:

350 рублей – в будни до 18:00;

450 рублей – в будни после 18:00 и в выходные.

Отметим, что под категорию «дети» попадают посетители ростом до 130 см (с учетом обуви и шапки). Это рост детей примерно 8-9 лет. На лед пускают детей только в сопровождении взрослых.

Стоимость дополнительных услуг: заточка коньков – 200 рублей, помощник фигуриста – 200 рублей. Для аренды коньков потребуется денежный залог – 1000 рублей.

СКК имени Блинова (Декабристов, 91)

Фото: t.me/omskiyavangard

В этом году впервые открылся каток около СКК имени Блинова. Это произошло 22 декабря. Каток работает ежедневно с 11:00 до 22:30.

Расписание сеансов:

11:00 – 12:00;

12:30 – 13:30;

14:00 – 15:00;

15:30 – 16:30;

17:00 – 18:00;

18:30 – 19:30;

20:00 – 21:00;

21:30 – 22:30.

Выход на лед в будни до 17:00 обойдется в 250 рублей. Для школьников, студентов, пенсионеров и многодетных – 150 рублей. Дети 3–7 лет могут кататься бесплатно, но в сопровождении взрослого.

С 17:00 катание подорожает до 350 для взрослых и 200 рублей для льготников. В выходные до 16:00 выход на лед будет стоить 350 и 150 рублей соотвественно. После 16:00 – 400 и 200 рублей.

Прокат коньков в будни обойдется в 200 рублей, в выходные – 250 рублей.

Цены вместе с прокатом для взрослых:

450 рублей – в будни до 17:00;

550 рублей – в будни после 17:00;

600 рублей – в выходные до 16:00;

650 рублей – в выходные после 16:00.

Шар «Держава» (Лермонтова, 2)

Фото: Omskinform.ru

Каток возле шара «Держава» на площади Бухгольца открылся под Новый год. Его заливают второй год подряд. Площадка работает с 12:00 до 22:00.

Цены:

выход на лед – 300 рублей;

прокат – 100 рублей.

В прошлом году каток открылся в начале января и работал ежедневно с 12:00 до 22:00. Выход на лед стоил 300 рублей, прокат коньков – 100 рублей.

Фото создано при помощи ИИ

Катки также планировали открыть «Птичья гавань», «Cronwell Park Ника» (Суворова, 110) и «АкваРио» (ул. Завертяева, 5). Еще один каток располагается на самом краю города на территории детского лагеря «им. А. П. Гайдара» (Воровского, 187).

Залили каток и в микрорайоне Крутая Горка. Он располагается около стадиона «Факел» (Силина, 13). Однако покататься там можно только со своими коньками, проката нет.

Спортивная школа № 28 (Индустриальная, 4б) зальет хоккейную площадку. Есть ли там прокат, не сообщается. Спорткомплекс «Сибирский Нефтяник» в этом году решил не заливать каток.

Добавим, что, кроме открытых катков, в Омске есть также крытые. Катание там обычно дороже. Кроме того, в городе залили сотни хоккейных коробок, где можно покататься, если у вас есть свои коньки. Выбор мест для катания более чем достаточный.