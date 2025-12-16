Омский ГАУ расширяет сотрудничество с университетом из Павлодара

12 декабря Омский государственный аграрный университет с рабочим визитом посетил ректор Торайгыров Университета (Павлодар, Казахстан) Нурлан Медетов. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития партнерских связей в сфере образования и науки.
Ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова представила возможности вуза и обозначила ключевые направления взаимодействия. Особое внимание было уделено подготовке кадров, научным исследованиям и международным образовательным программам.
По итогам переговоров достигнуты договоренности о запуске программы двойных дипломов по магистерскому направлению «Агрономия», проведении совместных научных исследований в области животноводства, а также расширении практики академической мобильности преподавателей, студентов и аспирантов.
Омский ГАУ и Торайгыров Университет уже имеют опыт международного взаимодействия. Оба вуза входят в сетевой Университет Шанхайской организации сотрудничества и являются участниками Российско-Китайского альянса сельскохозяйственного образования и научно-технических инноваций Шелкового пути.