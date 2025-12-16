Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Образование

Омский ГАУ расширяет сотрудничество с университетом из Павлодара

Омский ГАУ посетил ректор Торайгыров Университета из Павлодара. Стороны обсудили запуск программ двойных дипломов, совместные исследования и развитие академической мобильности.

12 декабря Омский государственный аграрный университет с рабочим визитом посетил ректор Торайгыров Университета (Павлодар, Казахстан) Нурлан Медетов. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития партнерских связей в сфере образования и науки.

Ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова представила возможности вуза и обозначила ключевые направления взаимодействия. Особое внимание было уделено подготовке кадров, научным исследованиям и международным образовательным программам.

По итогам переговоров достигнуты договоренности о запуске программы двойных дипломов по магистерскому направлению «Агрономия», проведении совместных научных исследований в области животноводства, а также расширении практики академической мобильности преподавателей, студентов и аспирантов.

Омский ГАУ и Торайгыров Университет уже имеют опыт международного взаимодействия. Оба вуза входят в сетевой Университет Шанхайской организации сотрудничества и являются участниками Российско-Китайского альянса сельскохозяйственного образования и научно-технических инноваций Шелкового пути.

·Образование

Омский ГАУ расширяет сотрудничество с университетом из Павлодара

Омский ГАУ посетил ректор Торайгыров Университета из Павлодара. Стороны обсудили запуск программ двойных дипломов, совместные исследования и развитие академической мобильности.

12 декабря Омский государственный аграрный университет с рабочим визитом посетил ректор Торайгыров Университета (Павлодар, Казахстан) Нурлан Медетов. В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития партнерских связей в сфере образования и науки.

Ректор Омского ГАУ Оксана Шумакова представила возможности вуза и обозначила ключевые направления взаимодействия. Особое внимание было уделено подготовке кадров, научным исследованиям и международным образовательным программам.

По итогам переговоров достигнуты договоренности о запуске программы двойных дипломов по магистерскому направлению «Агрономия», проведении совместных научных исследований в области животноводства, а также расширении практики академической мобильности преподавателей, студентов и аспирантов.

Омский ГАУ и Торайгыров Университет уже имеют опыт международного взаимодействия. Оба вуза входят в сетевой Университет Шанхайской организации сотрудничества и являются участниками Российско-Китайского альянса сельскохозяйственного образования и научно-технических инноваций Шелкового пути.