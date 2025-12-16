В Омске водитель «немца» устроил цепное ДТП с подростком

После столкновения трех автомобилей 15-летний мотоциклист получил тяжкие травмы.

Omskinform.ru

Прокуратура Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя города. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое по неосторожности привело к тяжкому вреду здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

По данным следствия, утром 1 августа мужчина ехал на Volkswagen Polo по улице Химиков и вовремя не заметил остановившуюся для поворота налево Toyota. Врезавшись в нее, он отбросил иномарку на встречную полосу, где она столкнулась с Nissan. После этого водитель иномарки наехал на мотоцикл, за рулем которого находился 15-летний подросток.

В результате аварии подросток получил серьезные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Водитель Volkswagen полностью признал свою вину, но не предпринял мер по возмещению ущерба пострадавшему.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По статье, по которой обвиняют мужчину, предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.