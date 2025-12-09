Стало известно, сколько в Омске стоит снять квартиру на Новый год

Аренда жилья подорожала на 9 %.

Фото: Freepik.com

Желающим встретить Новый год в арендованном жилье придется раскошелиться. В среднем по стране суточная стоимость съема жилья на новогодние каникулы увеличилась на 6 %, достигнув отметки в 6,84 тыс. рублей, сообщают аналитики «Суточно. ру».

Согласно данным исследования, особенно востребованными являются «однушки», апартаменты и частные дома. Высокий спрос наблюдается на помещения, способные вместить от 5 до 8 человек. Также популярностью пользуется арендованное жилье с мангалом, камином, новогодней елкой и Wi-Fi.

Больше всего съем помещений подорожал в Краснодаре и Волгограде (на 15 %), где средняя стоимость аренды достигла 4,7 тыс. и 4,2 тыс. рублей соответственно. В Омске также зафиксирован существенный скачок цен – на 9 %. Аналогичный рост стоимости аренды произошел в Казани и Нижнем Новгороде. Крупнейшие города страны показали менее резкое увеличение: в Санкт-Петербурге жилье подорожало на 7 %, а в Москве – на 6 %.

Минимальный рост стоимости аренды зафиксирован в Екатеринбурге, где цены выросли всего на 1 %. Единственным городом, где стоимость жилья на Новый год, наоборот, снизилась, оказался Новосибирск – там падение составило 4 %.