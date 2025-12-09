Омск-Информ
·Общество

В России предложили повысить сумму минимальной взятки из-за инфляции

По мнению экономиста, действующий порог в 10 тысяч рублей устарел.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев предложил поднять предельную сумму взятки, которая считается по закону мелкой, с 10 до 50 тыс. рублей.

Экономист объяснил свое предложение ростом инфляции.

– Инфляция очень-очень выросла. Все меняется. И, конечно, это надо сделать (поднять лимит – Прим. Ред.). Можно сделать (его в размере – Прим. Ред.) 50 тысяч, – приводит слова Разуваева «Абзац».

Также эксперт предложил поднять допустимую стоимость подарков для специалистов, кому запрещено преподносить что-то дороже 3 тыс. рублей, до 30 тыс. рублей.

Напомним, за мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) грозит уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до одного года.

