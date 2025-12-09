Омск-Информ
«Авангард» устроит в Омске новогоднюю ярмарку

Что предложат омичам на этом мероприятии, пока неизвестно.

Хоккейный клуб «Авангард» решил устроить новогоднее FONBETшоу и новогоднюю ярмарку. Они состоятся 21 декабря около СКК им. Блинова (Декабристов, 91).

– Будет много интересного, яркого, праздничного и волшебного, – сообщили в клубе, однако подробности мероприятия не раскрыли.

Ранее сообщалось, что у спортивного комплекса вскоре зальют каток.

Отметим, что весной СКК имени Блинова начали ремонтировать. На это выделили 1 млрд рублей. Открытие ожидается в следующем году.

