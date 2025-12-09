Хоценко позитивно оценил рост омского «Движения Первых»

Губернатор обсудил с активистами итоги года и ключевые задачи на следующий период.

Сергей Мельников

Губернатор Виталий Хоценко встретился с активом «Движения Первых», отметив, что 2025 год стал для регионального отделения рекордным. Сейчас в организации состоит 149 тысяч участников – на 52 тысячи больше, чем год назад. В области работают 840 первичных и 31 местное отделение, команды движения созданы во всех школах региона.

Растет и участие в проектах, достигая рекордных значений: 595 команд вошли в новый сезон конкурса первичных отделений, где Омская область уже лидирует в творческой номинации «Первичка в деле!» с 199 наградами. Масштабным событием года стала «Зарница 2.0», собравшая более 40 тысяч школьников и студентов. Регион также принимал окружные сборы Сибирского федерального округа.

Глава региона отметил высокий уровень вовлеченности наставников и детей.

– Движение активно растет, и мы гордимся победами омичей в федеральных проектах. Это результат вашей энергии, работы и веры в детей, – подчеркнул он.

«Движение Первых» продолжает формировать условия для воспитания, обучения и самореализации подростков. В муниципальных районах запускается проект «Флагманы возможностей», в рамках которого появятся центры движения. Первые мероприятия в новых пространствах пройдут уже в декабре.

В заседании Координационного совета в режиме телемоста приняла участие руководитель департамента регионального взаимодействия Общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» Ольга Негрова. Она положительно оценила динамику развития в регионе, подчеркнув, что штабы работают практически во всех муниципалитетах и создают детям новые возможности.