На губернаторские подарки омским детям потратят 30 млн

Их упакует и доставит та же фирма, что и подарки для детей от мэра.

@GigaChat

Поставкой новогодних подарков для детей от губернатора Омской области займется ООО «Мирфирм» Владимира Матченко. Компания стала единственным участником двух аукционов. С ней подписали контракты по начальной цене.

За 22,2 млн рублей от подрядчика требуется упаковать и доставить 37 тыс. новогодних подарков для сирот, детей бюджетников и сотрудников силовых структур. Еще за 7,8 млн рублей власти закупили 13 тыс. подарков для гостей Губернаторской елки.

Отметим, что подарки от мэра Омска для детей также будет готовить «Мирфирм». Контракт с фирмой заключили на 8,8 млн рублей.