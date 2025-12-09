Омск-Информ
В Омске скончалась ветеран спорта Архипова

Заслуженному работнику физической культуры РФ было 89 лет.

Вчера, 8 декабря, на 90-м году жизни скончалась ветеран омского спорта, заслуженный работник физической культуры РФ Тамара Архипова, сообщили в министерстве спорта региона.

Тамара Ивановна работала заведующей учебной частью ИФК, заместителем председателя ДСО «Буревестник», до последнего входила в актив совета ветеранов омского спорта.

Прощание с Тамарой Архиповой пройдет в четверг, 11 декабря, в 9:00 в Воскресенском соборе.

