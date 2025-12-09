Омские власти рассказали, как транспорт работает в морозы

Все 470 единиц транспорта подготовлены к холодам.

Фото: Владимир Казионов

Общественный транспорт в Омске готов к работе зимой, заявили в городской администрации.

– Омский транспорт готов к работе в зимних условиях. Подвижной состав проходит сезонное и периодическое техобслуживание, – говорится в сообщении мэрии.

Регулярное обслуживание выполняется транспортными предприятиями в соответствии с рекомендациями производителей, в том числе проводится тщательная проверка отопительных систем всех транспортных средств.

Ежедневно на улицы Омска выходит более 470 единиц транспорта, включая троллейбусы, автобусы и трамваи.

В зимнее время, при сильных морозах, во время ночной стоянки ведется постоянный контроль и периодический запуск двигателей работающих на газе автобусов.

Как рассказал главный инженер «Электрического транспорта» Николай Шира, при подготовке транспорта к зимнему сезону применяются особые меры, а в условиях экстремально низкой температуры усиливается контроль за техническим состоянием транспорта как перед выходом на линию, так и при возвращении в депо.

– При сезонной подготовке транспорта к работе в зимний период мы проводим ряд специальных мер: продуваем отопители салона и кабины водителя, меняем необходимые смазочные материалы, а также уплотнительные резинки. При работе в условиях особо низких температур усиливаем контроль за техническим состоянием транспорта при выходе на маршрутную линию и при заходе в депо, – сообщил Шира.

Также в мэрии сообщили, что АО «Пассажирское предприятие № 8» дополнительно усилило контроль при возвращении автобусов в парк после рабочей смены. Проверяются важные узлы и агрегаты, а все найденные неисправности устраняются незамедлительно.