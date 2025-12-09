Депутат омского Заксобрания ушел с поста главы Агропромышленного союза

В Омской области избрали нового руководителя Агропромышленного союза. Как сообщил министр сельского хозяйства региона Николай Дрофа, с поста председателя правления Союза ушел Дмитрий Голованов.
– Сегодня Дмитрий Александрович Голованов сложил с себя полномочия председателя правления Агропромышленного союза Омской области. Выражаю искреннюю благодарность Дмитрию Александровичу и правлению Союза за многолетний вклад в развитие агропромышленного комплекса региона, – рассказал Дрофа.
Дмитрий Голованов является депутатом Законодательного собрания Омской области, руководит ООО «Омский электротехнический завод».
Место председателя правления Агропромышленного союза региона занял Лев Янеев, директор регионального отделения Россельхозбанка.
– Уверен, что под его руководством Агропромышленный союз продолжит эффективно работать, – заявил министр.
Также участники общего собрания Агропромышленного союза Омской области обсудили итоги аграрного сезона, определили ключевые задачи на 2026 год в животноводческом секторе и обсудили вопросы подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса.