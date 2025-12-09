В России потерпел крушение военный самолет «Антей»

На борту транспортного самолета находилось 7 человек.

Сегодня в Ивановской области упал военный транспортный самолет Ан-22. Это произошло во время планового облета после ремонта.

По данным ТАСС, на борту, который потерпел крушение в районе Уводьского водохранилища, находилось 7 членов экипажа. Пострадал ли кто-то из них, пока не сообщается. На месте работают экстренные службы. Фрагменты самолета уже нашли на воде.

По данным РЕН ТВ, самолет принадлежит Министерству обороны РФ.

Ан-22, или «Антей», – советский транспортный самолет, первый в мире широкофюзеляжный и самый большой в мире турбовинтовой самолет. Его длина 57 метров, а размах крыла 64 метра. «Антей» может перевозить до 80 тонн груза.