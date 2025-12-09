Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

По квартирам омичей пошли люди с анкетами

В анкетировании примет участие тысяча человек.

В Омске стартовало социологическое исследование, главной целью которого является определение приоритетных задач в социальной сфере и сфере благоустройства, сообщили в администрации Омска.

– В Омске проводится социологическое исследование, цель которого на основе мнения омичей выявить приоритетные задачи в социальной сфере и векторы развития комфортной городской среды, – рассказали в мэрии.

Анкетирование проходит поквартирно. В нем примет участие тысяча горожан старше 18 лет, выбранных случайным образом. Сбор данных завершится до конца текущего месяца.

Собранные сведения помогут специалистам уточнить планы и расставить акценты в работе на будущий год, отметили в администрации города.

Вся информация, указанная в анкетах, анонимна и надежно защищена в соответствии с российским законодательством о защите персональных данных.

1003
·Общество

По квартирам омичей пошли люди с анкетами

В анкетировании примет участие тысяча человек.

В Омске стартовало социологическое исследование, главной целью которого является определение приоритетных задач в социальной сфере и сфере благоустройства, сообщили в администрации Омска.

– В Омске проводится социологическое исследование, цель которого на основе мнения омичей выявить приоритетные задачи в социальной сфере и векторы развития комфортной городской среды, – рассказали в мэрии.

Анкетирование проходит поквартирно. В нем примет участие тысяча горожан старше 18 лет, выбранных случайным образом. Сбор данных завершится до конца текущего месяца.

Собранные сведения помогут специалистам уточнить планы и расставить акценты в работе на будущий год, отметили в администрации города.

Вся информация, указанная в анкетах, анонимна и надежно защищена в соответствии с российским законодательством о защите персональных данных.

1003