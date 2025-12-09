Названы «волшебные» заработки Дедов Морозов и Снегурочек в Омске

Для аниматоров в образах сказочных героев начинается самое хлебное время.

Фото: Freepik.com

По данным экспертов Авито Услуг, спрос на услуги аниматоров в образе Деда Мороза в ноябре 2025 года увеличился в 2,2 раза по сравнению с октябрем. Предложение со стороны артистов также выросло в 2,2 раза. Средняя стоимость работы сказочного персонажа в Омской области начинается от 2 тыс. рублей в час.

Выступление Снегурочки также пользуется высоким спросом. Стоимость ее участия в праздниках составляет от 2 тыс. рублей за час, аналогично расценкам Деда Мороза. Спрос на аниматоров в образе Снегурочки в ноябре 2025 года вырос в 2,1 раза по сравнению с предыдущим месяцем, а предложение на рынке увеличилось в 2,2 раза.

Аналитики отмечают, что финальная стоимость выступления может варьироваться. На нее влияют формат и продолжительность мероприятия, опыт аниматора, а также наличие дополнительных опций, например, интерактивов или участие сразу нескольких персонажей. Ближе к Новому году гонорары могут быть выше из-за общего сезонного спроса и высокой загруженности аниматоров.