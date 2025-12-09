Еда на миллиарды: омские рестораны поставили новый рекорд

Оборот общепита вырос на 6,6 % по сравнению с предыдущим годом.

Фото: Freepik.com

По данным Омскстата, оборот кафе, баров и ресторанов в Омской области в октябре 2025 года составил 3,7 млрд рублей. Этот показатель оказался на 0,6 % ниже, чем в том же месяце прошлого года.

Тем не менее общая динамика за первые десять месяцев 2025 года остается положительной. С января по октябрь текущего года оборот общепита в регионе достиг 35,9 млрд рублей. Рост по сравнению с 2024 годом составил 6,6 %.

Согласно докладу Росстата, в Сибирском федеральном округе Омская область занимает пятое место по объему оборота общественного питания за этот период. Лидером по СФО остается Красноярский край с показателем 66,4 млрд рублей. Наименьший оборот в округе зафиксирован в Республике Тыва – 4,5 млрд рублей.