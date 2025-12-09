На Левом берегу в Омске зальют десятки бесплатных катков: адреса

В Кировском округе города появится три десятка мест для катаний.

Фото: t.me/shelest_sn

На Левобережье Омска начали заливать катки, там появится 20 мест катаний на придомовых территориях и 10 на территориях школ, сообщили в мэрии.

Катки возле домов зальют по адресам:

ул. Мельничная, 91;

ул. Новостройка, 7;

ул. Володарского, 120;

ул. Лукашевича, 1а;

ул. Волгоградская, 24в;

ул. Волгоградская, 30;

ул. Путилова, 7в;

ул. Взлетная, 3а;

ул. Крупской, 8/1;

ул. Крупской, 5 (б. Заречный, 10);

б. Заречный, 2а (ул. Степанца, 10);

ул. Рокоссовского, 12/3;

ул. Фугенфирова, 7, 9;

ул. 2-я Любинская, 2б;

ул. Комкова, 5а;

ул. Конева, 34;

ул. Дианова, 20;

ул. Крупской, 13/3;

пр-кт Комарова, 15/3;

ул. Взлетная, 11/1.

Хоккейные коробки также заливают на территории скверов и образовательных учреждений: на Нефтебазе (Мельничная, 67), в колледже профессиональных технологий (Дианова, 33) и спортивной школе имени Олега Охрименко (20 лет Октября, 14/2).

Кроме того, зимой в Кировском округе заработают общественные катки на площадках: Ледовая арена имени Леонида Киселева (70 лет Октября, 8/1), природный парк «Птичья гавань» (Енисейская, 1/2), парк 300-летия (Ватутина, 21/1). Традиционно для жителей открыты катки по адресам: Суворова, 110 (отель «CronwellPark Ника»), и бульвар Архитекторов, 35 (ТРЦ «Мега»).

