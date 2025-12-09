Молодой омич прокатил на капоте пограничника и теперь может сесть в тюрьму

К преступлению привела любовь покататься на машине в пьяном виде.

ru.freepik.com

В Русско-Полянском районе Омской области будут судить 26-летнего парня. Его обвиняют в применении насилия в отношении пограничника.

Как сообщает прокуратура, в октябре пограничники остановили парня на ВАЗ-2106 в приграничной зоне. Водитель оказался пьян. В ожидании экипажа ГИБДД один из военнослужащих преградил путь автомобилю. Несмотря на это, водитель начал движение, и сотруднику пограничной службы пришлось лечь на капот, держась за стеклоочистители, чтобы не оказаться под колесами.

Позже также выяснилось, что омича уже судили за пьяную езду и ранее лишили водительских прав.

Мужчина признал вину. Ему грозит до 5 лет колонии. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила уголовное дело в Русско-Полянский районный суд.