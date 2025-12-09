Омичам предложили ездить по городу с двумя пересадками

Власти заявляют, что организовать работу общественного транспорта без пересадок во всех направлениях невозможно.

omskinform.ru

Для такого крупного города, как Омск, является нормой совершение пересадок при пользовании общественным транспортом, заявили в мэрии. Количество таких пересадок может составлять до двух в одну сторону.

К городским властям обратилась омичка по имени Мария. Она попросила улучшить прямое сообщение из городка Нефтяников в центр через улицы 7-я Северная и Герцена.

– Нет транспорта с проспекта Мира по улицам Герцена и Орджоникидзе в сторону центра через 7-ю Северную. С Нефтяников есть только 12-й и 83-й автобусы (очень редко ходят) по улице Герцена в сторону Амурского поселка. Раньше были маршрутки, хоть какая-то возможность была уехать в этом направлении, – написала Мария сообщение в телеграм‑канал «Новости Омска».

В мэрии ей ответили, что организовать работу общественного транспорта вообще без пересадок невозможно.

– В крупных городах регулярные перевозки населения планируются с пересадками, так как невозможно организовать работу общественного транспорта по схеме, при которой пассажиры могут от любого остановочного пункта осуществлять поездки без пересадок во всех направлениях. Социальным стандартом в городах с численностью населения более 500 тысяч человек допускается не более двух пересадок, – говорится в ответе городской администрации.

Из Нефтяников до центра города власти предложили Марии ездить с одной пересадкой.