Сотни миллионов в канализацию: реконструкцию троллейбусного депо в Омске перенесли на неопределенный срок

Пока известна только дата окончания первого этапа работ.

omskinform.ru

Стало известно, какие работы выполнит «СтройТраст» в рамках первого этапа реконструкции троллейбусного депо на улице Ватутина. За 416,5 млн рублей компания устроит ливневую и бытовую канализации, площадку на 100 троллейбусов и пожарный водопровод. Окончание этих работ планируется 31 июля 2026 года.

Второй этап включает ремонт производственного корпуса, строительство мойки, оборудование контактной сети и освещения. Его сроки и сумма, в которую он обойдется, пока неизвестны. Подрядчика власти тоже пока не определили.

Отметим, что изначально планировалось, что вся реконструкция обойдется в 295 млн рублей и завершится 15 декабря 2023 года. Однако сначала первый подрядчик – «Хатман Групп» – потребовал больше денег, потом проект реконструкции получил отрицательное заключение экспертизы.

Реконструкцию перенесли на 2024 год. Департамент строительства расторг контракт с первым подрядчиком и заключил новый со «СтройТрастом» на 295,6 млн рублей. Новый проект получил одобрение. После этого сроки снова перенесли, а реконструкцию разбили на два этапа. Как сообщает «Город55», департамент строительства две недели назад получил разрешение на реконструкцию.

Напомним, «СтройТраст» Армана Акопяна также реконструировал бульвар Архитекторов, занимается ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ и других крупных объектов в регионе.