Чистить омские улицы от снега будет инновационный робот

Сейчас разработка студента СибАДИ находится в стадии тестирования.

Фото: организаторы Молодежного технологического форума

На Молодежном технологическом форуме в Омске презентовали робота-уборщика, способного очищать территорию от снега. Устройство прошло первые испытания и в перспективе может появиться на городских улицах.

Разработчик проекта, магистрант СибАДИ Данил Николаев отметил, что сейчас робот находится на стадии тестирования. В будущем планируется создать прототип, близкий к серийному производству, однако для этого потребуются инвестиции.

Предполагаемая стоимость одного экземпляра робота-уборщика составит более миллиона рублей, при этом вложения могут окупиться в течение двух лет, рассказали разработчики проекта. Идея инновационного устройства уже привлекла внимание компаний из Екатеринбурга, Татарстана и Омска.

На Молодежном технологическом форуме также было представлено несколько инновационных проектов, в том числе: диктофон с ИИ, преобразующий голосовые записи в структурированные заметки Accent; платформа для интеграции работодателей, сотрудников и поставщиков пособий Choice; приложение для мониторинга пассажиропотока «Контролер»; виртуальное экскурсионное приложение по Омску «Язык Омска»; портал, объединяющий городские театры «Платформа малых театров»; а также программное решение для безопасного доступа к зарубежным сервисам, прекратившим работу в России «Ручей».

Организаторы Молодежного технологического форума отмечают, что инвестиционная сессия достигла своих целей. Инвестфонд готов продолжить взаимодействие с создателями инновационных проектов.

– Задача первой встречи с инвесторами – заинтересовать и получить приглашение на вторую встречу. Именно над этим участники работали во время питчей на нашем форуме, и все такое приглашение получили. То есть инвестфонд готов продолжить дальше взаимодействие в двух направлениях: либо рассмотрение проектов на финансирование, либо их доращивание и упаковку вместе с экспертами, – рассказала директор форума Наталья Черномазова.

Также организаторы сообщили, что планируют сделать такие встречи регулярными. В форумах также принимают участие региональное минэкономразвития и различные фонды и инвесторы.

Форум организован при сотрудничестве «Точки кипения – Омск», Министерства экономического развития Омской области, Омского регионального бизнес-инкубатора и венчурного фонда «Трамплин». Поддержку мероприятие получило от Фонда президентских грантов.