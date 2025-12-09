Омская исследовательница представила результаты работы на международной конференции в Тюмени

Заведующая кафедрой землеустройства Лариса Гилева приняла участие в VII Международной научно-практической конференции в Тюменском индустриальном университете, где представила новый доклад по развитию северных территорий Омской области.

Omskinform.ru

Землеустроительный факультет Омского ГАУ стал участником VII Международной научно-практической конференции «Современные проблемы земельно-имущественных отношений, урбанизации территории и формирования комфортной городской среды», которая 4–5 декабря прошла на базе Тюменского индустриального университета.

Кандидат географических наук, доцент и заведующая кафедрой землеустройства Лариса Гилева представила на форуме результаты исследования, выполненного в рамках гранта РНФ. Ее доклад был посвящен научно-методическому обеспечению устойчивого развития земле- и природопользования муниципальных образований северной зоны Омской области. В выступлении она обозначила ключевые направления, отраженные в концепции развития северных районов региона до 2035 года, уделив особое внимание сбалансированному пространственному развитию, эффективному муниципальному управлению и применению геоинформационных технологий. Также были представлены авторские методики и результаты их апробации.

Программа конференции включала обсуждение вопросов устойчивого развития территорий, управления земельно-имущественным комплексом и применения современных ГИС-технологий. В качестве спикеров выступили специалисты органов власти и профессиональных объединений.

Доклад Ларисы Гилевой вызвал заметный интерес у экспертов, аспирантов и магистрантов: участники задали ряд уточняющих вопросов и отметили, что предложенные методические решения применимы и в других регионах страны.

Участие в подобных мероприятиях позволяет ученым обмениваться опытом, обсуждать актуальные научные и практические задачи и расширять профессиональные контакты с представителями ведущих вузов и отраслевых организаций.