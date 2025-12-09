Новосибирск, Москва, Тюмень: в Омскую область рекой потекли налоги из других регионов

По сравнению с 2024 годом количество налогоплательщиков выросло на 50 %.

omskinform.ru

Губернатор Виталий Хоценко встретился с руководителем Управления Федеральной налоговой службы по Омской области Ольгой Шмаковой. Они обсудили миграционные процессы среди налогоплательщиков.

В этом году в Омской области за счет миграции выросло количество налогоплательщиков. Приехали в регион 15 %, а уехали только 3 %.

Прирост в основном обеспечили не юридические, а физические лица. В регион приехали 5,5 тыс. новых налогоплательщиков. Это на 50 % больше, чем год назад.

Отметим, что в основном в Омскую область приезжают из Новосибирска, Москвы, Ханты-Мансийска, Тюмени.