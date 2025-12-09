В Омском аэропорту задержали 6 из 8 утренних рейсов

А вечерний вылет в Екатеринбург пришлось отменить.

Сегодня, 9 декабря, в Омском аэропорту задержали шесть из восьми утренних рейсов, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

Так, самым «проблемным» направлением стал маршрут в Москву – вовремя не смогли вылететь 4 рейса. В среднем самолеты, летящие в аэропорты Шереметьево и Домодедово, задержали на 20–30 минут. Больше всего не повезло пассажирам авиакомпании «Победа» – рейс поднялся в воздух на 40 минут позже.

Также вовремя не смогли вылететь борта, следующие в Иркутск и Санкт-Петербург. Ночной рейс до сибирского города отложили на 30 минут, а борт до Северной столицы поднялся в воздух позже расписания на 22 минуты.

Отметим, что рейс авиаперевозчика «Ред Вингс», следующий в Екатеринбург, отменен. Самолет до столицы Среднего Урала должен был вылететь в 18:20.