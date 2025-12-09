В 2026 году омичей отправят на военные сборы

Глава государства подписал соответствующий указ.

omskinform.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на ежегодные военные сборы. Они пройдут для россиян, пребывающих в запасе.

– Постановляю призывать в 2026 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов, – говорится в тексте указа.

Отметим, что в запас зачисляются все мужчины, которые состоят на военном учете. Сюда относятся как те, кто уже отслужил в армии, так и те, кому ранее была предоставлена отсрочка или освобождение от призыва по закону.

Служба будет осуществляться в Вооруженных силах Российской Федерации, подразделениях Росгвардии, спасательных воинских формированиях МЧС, органах государственной охраны и ФСБ.

Организация мероприятий по призыву и проведению сборов лежит на правительстве и региональных органах исполнительной власти.